Moda artık politikacılardan sorulacak

Bizim siyasilerin özellikle de AKP’lilerin klasik giyim tarzları bu yılın modasını tam da 12’den vuruyor. Siyasilerimiz, vazgeçemedikleri tarzlarıyla kış trendinin takipçilerinden.



Moda böyle bir şey işte; ölene kadar aynı şeyi giyebilir ve hayatınızın yüzde 90’ını demode görünerek geçirebilirsiniz. Tabii hiç şüphesiz sizin üzerinizde taşıdığınız bir şey siz hayattayken en az bir kez trend olur ve o dönem ister istemez moda akımlarını takip ettiğiniz düşünülebilir.



Görünen o ki bizim siyasiler, özellikle de AKP’liler bu kış trendi bir portre çizecek. Çünkü boyunlarından eksik etmedikleri çizgili kravatlar erkek modasına ağırlığını koyuyor. Burada ilginç olan nokta şu ki bizimkilerin çizgileri İngiliz geleneğine işaret ediyor. Bir de Amerikan geleneği var; buna az sonra geleceğim.



Çizgili kravata Batı’da “club tie” (kulüp kravatı) veya “regimental tie” (askeri kravat) da diyorlar.



Bu kışın trendinin siyasilerimizin geleneksel giyim tarzıyla bire bir örtüştüğünü söyleyen Milliyet gazetesi yazarlarından Melis Alphan, politikacılarımızın kravatlarındaki çizgilerin yönü ile İngiliz geleneğinin takipçilerinden olduğunu yazıyor.



Alphan’ın politikacılarımızın giyim tarzını değerlendirdiği yazısı:



Politikacılarımızın asla şaşmadıkları çizgili kravat bu sezon çok moda müjdeler olsun. Farkındalar mı bilmem ama kravatlarındaki çizgilerin yönü İngiliz geleneğinin takipçileri olduklarını gösteriyor.



Çizgili kravat ilk İngiltere’de ortaya çıkıyor. 19’uncu yüzyılda spor ve golf kulüpleri birbirlerinden farklılaşmak için farklı renkler kullanıyor. Önceleri bu renkler kulüplerin bayraklarında, sonraları şapkalarında, ceketlerinde ve en son olarak da kravatlarında kendini gösteriyor. Böylece çizgili kravat doğuyor.



Çizgili kravatın popülaritesi I. Dünya Savaşı sonrasında iyice artıyor. Eve dönen İngiliz askerleri ülkeleri için savaştıklarını göstermek için birliklerinin renklerini taşıyan kravatlar takıyor. Örneğin lacivert ve kestane rengi kişinin Muhafız Alayı‘ndan olduğuna işaret ederken; hardal sarısı ve pembemsi kırmızı çizgiler Marylebone Kriket Kulübü’nün müdavimlerinden olduğu mesajını veriyor.



Bunlar dışında, okulların kravatları da birbirinden farklılık gösteriyor. Burada da kravat aidiyet simgesi oluyor.



Bu dönemde İngiltere’de ait olmadığın bir kulübün, birliğin kravatını takmak çok ayıp sayılıyor. Bunun üzerine Amerikalılar Amerika’yı bir kez daha keşfediyor ve İngilizlerin kravatının sol omuzdan sağa doğru inen çizgilerini tersine çeviriyor ve kendilerine ait sağ omuzdan sola inen kravatları icat ediyorlar.



Mark Twain’in bir sözü var: “İngiliz daha önce yapılmış şeyleri yapar. Amerikalı ise önceden yapılmamış olanları yapar.” Aslında şöyle demeliydi: “Amerikalılar daha önce yapılmış şeylere takla attırıp onları yeni bir şeymiş gibi gösterir.”



Her neyse, ABD’li Brooks Brothers markası bu dönemde aslında İngiliz kravatlarını aynen taklit ediyor; kullandıkları renkleri, çizgilerin kalınlığını kopyalıyor ama tersten.



Diğer teoriler



Şimdi... En fazla kabul gören teori bu. Ama bu konuda teoriden bol bir şey yok. Buyrun birkaç tane:



Soldan sağa inen çizgi “check” işaretini sembolize ediyor ve pozitif bir elektrik yayıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde askerler liderlerini selamlarken sol ellerinde kalkanlarını, sağ ellerinde mızraklarını taşır, mızraklarını göğüslerine çapraz olarak kaldırırdı. Ve ortaya çıkan açı İngilizlerin kravatlarının çizgisini oluşturuyor.

İngilizlerin askeri kravatlarının çizgileri, “kalpten gelen” anlamındaki askeri selamı taklit ediyor. Amerikalıların çizgili kravatları ise erkeğin kılıcını çıkarması hareketini sembolize ediyor.



Kimilerine göre ise sağ omuzdan sola inen çizgili kravat, takan kişinin gayrimeşru doğduğunu gösteriyor. Ki bu da biraz abartıya kaçmak oluyor galiba...



Sonuç olarak, esas konumuza dönersek, kravatta İngiliz usulünü tercih eden siyasilerimiz bu sezonun modasını yakalıyor ama kısa süreliğine çünkü bilindiği üzere bir moda akımı evrenselliği yakaladı mı demode sayılması uzun sürmüyor.



