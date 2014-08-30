Mobilyaları iplikle örüyor



Rengarenk ve eğlenceli. İşin ilginci, bu mobilyaları ayakta tutanın sadece iplik oluşu.

İsveçli tasarımcı Anton Alvarez tasarladığı mobilyaları birleştirmek için çivi ve vida yerine metrelerce iplik kullanıyor.

"Normalde mobilyalar içten vida, metal veya tahta çivilerle tutturulur. Benim mobilyalarımı bir arada tutan sistem ise dışarıda. İplik bir yandan mobilyayı birleştirirken, diğer yandan da ona hoş bir desen veriyor."

'İplik sarma makinesi'

Bu tabure 20 farklı parçadan oluşuyor. Bu tip mobilyaları üretecek makine olmadığı için Alvarez kendi makinesini kendi yapmış. Alvarez imalatı yaklaşık 4 ay süren makineye "İplik sarma makinesi" adını vermiş.

"İplik burada… Polyesterden... Gerili haldeki iplik buradan geçiyor, tutkal kabına kuru olarak girip, yapıştırıcıya bulanmış halde çıkıyor. Parçalar sarılırken yapıştırıcıya bulanmış iplikle birbiriyle birleştiriliyor."

Tek bir sandalye bacağı için 20 metreden fazla iplik gerekli.

Tüm mobilyanın tamamlanması ise büyüklüğüne göre 2 ila 3 günü buluyor.

"Ahşap mobilyaların geleneksel olarak nasıl üretildiğini biliyorum. Bu çok zor ve pahalı bir süreç. İplik sarma makinesi tamamen farklı bir şey yapıyor, ahşabı iplikle birleştiriyor. Buradaki avantaj materyal seçiminde tamamen özgür oluşum. Ahşabın yanı sıra plastik ve alüminyum kullanmam da mümkün."

Alvarez mobilyalarını aralarında İtalya, Japonya ve İngiltere'nin de bulunduğu birçok ülkedeki tasarım fuarında görücüye çıkartmış. Londra Tasarım Müzesi'nde de sergilenen mobilyalara sahip olmak için en az 2 bin euroyu gözden çıkartmak gerekiyor.

Sanat eserine dönüşen mobilyalar

8 yıldan beri İsveçli tasarım organizasyonu Svensk Form'un başında bulunan Ewa Kumlin'e göre Alvarez'in tasarımları gerçekten ümit vaat ediyor.

"Böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Mobilya üretiminde tamamen farklı yollar kullanıyor. İplik kullanımıyla ortaya çıkan renk ögesi de mobilyaları aynı zamanda birer sanat eserine dönüştürüyor."

Anton Alvarez marangozluk eğitiminin ardından önce Stockholm'de iç mimari okumuş, ardından da Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde tasarım eğitimi almış.

32 yaşındaki sanatçının hem İsveç, hem de İngiltere'de atölyesi var. İlham almak içinse genellikle atölyeden dışarı çıkmayı tercih ediyor.

Uzun süre ahşapla çalışmış. Bu bank bir ağaç kütüğünden yapılma, “bire üç” adlı bu mobilya serisi ise geri dönüştürülmüş ahşaptan.

Anton Alvarez'in gelecekte iplik sarma tekniğiyle sadece mobilya üretmekten başka planları var.

"Gelecekte bu tekniği geliştirip, daha büyük işlerde örneğin mimaride kullanılmasını istiyorum. Kim bilir belki de gelecekte bu şekilde ev inşa edilebilir."