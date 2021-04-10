Mobil uygulamalara son bir yılda 553 milyon dolar harcadık!

Araştırma şirketi Sensortower'ın araştırmasında, son bir yılda en çok uygulama indiren ve marketlerde en çok para harcayan ülkeler belli oldu. Türkiye'de 3,9 milyar uygulama indirildi ve bu uygulamalara 553 milyon dolar para harcandı.



Akıllı telefonların giderek daha erişilebilir hale geliyor olması, pandemi alışkanlıkları, nüfus artışı vb. birçok farklı sebebe bağlı olarak mobil uygulamalar giderek popülerleşiyor. Mobil uygulama kullanım alışkanlığı, beraberinde mobil uygulamaya para harcama durumunu da getiriyor çoğu zaman.

Webtekno'dan Bade İnanç Sönmez'in haberine göre; 2025’te mobil uygulamalara yapılan küresel harcama 270 milyar doları bulacak.



Yüzde 20,7 yıllık büyüme ile App Store bu payın 185 milyar dolarına sahip. Yüzde 16,9 yıllık büyüme ile Google Play Store bu payın 85 milyar dolarına sahip.

Önümüzdeki beş yıl içinde 42 milyar dolar değere ulaşacağı tahmin edilen Avrupa, mobil piyasada kilit rol oynayacak. Kategorisi oyun olmayan uygulamalara yapılan harcamalar, hem App Store’da hem de Google Play Store’da oyunları geçecek.

Avrupa'da mobil uygulamalara en çok para harcayan ülkeler

Birleşik Krallık (2,9 milyar dolar)

Almanya (2,8 milyar dolar)

Fransa (1,7 milyar dolar)

Rusya (1 milyar dolar)

İtalya (801 milyon dolar)

İsviçre (719 milyon dolar)

Türkiye (553 milyon dolar)

Hollanda (495 milyon dolar)

İspanya (532 milyon dolar)

İsveç (446 milyon dolar)



2020 yılında uygulamalara para harcama anlamında sadece iki Avrupa ülkesi 1 milyar dolar sınırını geçti.



2025’e gelindiğinde yukarıdaki 10 ülkenin 1 milyar dolar sınırını geçip altı ülkenin 2 milyar dolar sınırına ulaşacağı tahmin ediliyor. Hollanda, önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında uygulamalara harcadığı miktarı en fazla artırması beklenen ülke konumunda.

2020’deki hasılat bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı ve yıllık bileşik büyüme oranının 2025’e kadar yüzde 25 olacağı düşünülüyor. Bu denklemde 2020 yılında yüzde 60 App Store’dan yüzde 40 ise Google Play Store’dan geldi. Hollanda’nın ardından önümüzdeki 5 yıl içinde uygulamalara (hem Google Play Store’da hem App Store’da) harcadığı miktarı en çok artıracak ikinci ülke: Türkiye. Türkiye’nin bu anlamda büyüme tahmini yüzde 194.