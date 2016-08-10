Mobil reklamlara en çok tıklayan ülke Türkiye

Polonya merkezli teknoloji firması RTB House'un Avrupa'da 40 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre masaüstü bilgisayarlardan reklamlara tıklanma oranı (CTR), akıllı telefonlarda çıkan reklamlara tıklanma oranının gerisinde kaldı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin, akıllı telefonlarda çıkan reklamlara en çok tıklayan ülke olduğu görülüyor.

Türkiye mobil reklamlara tıklanma oranı olan yüzde 1,44'le bu listenin en üst sırasında yer alıyor. RTB House, Türkiye’nin mobil reklamların tıklanma oranı açısından Avrupa ortalamasını geride bırakmasını Türkiye’nin genç nüfusu ve akıllı telefon ile tablet kullanımındaki hızlı artışla açıklıyor.

Business HT'de yer alan habere göre, RTB House Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada ve ülkemizde genç nesiller, internet üzerinden araştırmalarını yaparak satın alma işlemlerini fiziksel mağazalarda sonlandırma eğilimindeler. Bununla birlikte mağaza içinde anlık olarak fiyat karşılaştırması yapılması gibi internetin getirdiği avantajlar alışverişler sırasında ilgi çekiyor. Bu sebeple hem doğrudan hem de dolaylı satışlarda mobil reklamlar öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.