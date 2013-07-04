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Bilim / Teknoloji

Mobil piyasanın yeni yüzü Firefox OS

Firefox OS, bugün akıllı telefon piyasasıdaki rekabete resmen adım attı

04 Temmuz 2013 10:22

Mozilla’nın geliştirdiği Linux tabanlı mobil işletim sistemi Firefox OS, geliştiriciler için sunulan ilk modellerin ardından bugün ilk telefonuyla piyasaya sürüldü.

Firefox OS, bugün akıllı telefon piyasasıdaki rekabete resmen adım attı. İşletim sistemini kullanan ‘ZTE Open’ ve ‘Alcatel OneTouch Fire’ telefonları, İspanya’da 69 Euro’ya, yani yaklaşık 90 dolara satılmaya başlandı.

8,9 cm (3,5 inç) ekran genişliğinde standart özelliklere sahip düşük fiyatlı modellerle mobil piyasaya giren Mozilla’nın, 2013 sonuna kadar Firefox tabanlı akıllı telefon sayısını artırması ve tablet bilgisayar sunması bekleniyor.

Kar amacı gütmeyen Mozilla, Nisan ayında geliştiriciler için İspanya’nı Geeksphone şirketiyle Keon ve Peak modellerini sunmuştu.

Yazılım geliştiriciler için Firefox OS uygulama platformunun kapılarını ardına kadar açan Mozilla, yaklaşık 8 milyon geliştiricinin HTML 5 tabanlı uygulamalar geliştirmesini umuyor.

Başlangıç yapmak için İspanya, Polonya, Kolombiya, Venezüelle ve Brezilya gibi gelişmekte olan piyasayaları seçen Mozilla, aynı zamanda Almanya’dan Güney Kore’ye kadar birçok ülkede cep telefonu operatörleri ve üretici firmayla anlaşma yaptı.

CNN’e konuşan Firefox OS ürün biriminin lideri Chris Lee, “Akıllı telefonla yeni tanışacak kullanıcıların birçoğu, Firefox tabanlı ürünleri tercih edecek” dedi.

Firefox OS’nin ABD ve diğer büyük piyasalara ne zaman sunulacağı belirsiz.

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