Mobil operatörler bayramın ilk gününde çökme noktasına geldi

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye'nin önde gelen operatör firmaları, bayramın ilk gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan problem nedeniyle servis sağlayıcılarına tepki gösterdi.

Hizmet sağlayıcılarında meydana gelen arıza ve sorunları gerçek zamanlı olarak gösteren Downdetector verilerine bakıldığında, özellikle Turkcell ve Türk Telekom müşterilerinin sorundan daha fazla etkilendiği görülüyor.

Operatör şirketleri tarafından henüz konuya dair yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor

Sosyal medyanın diline düşen operatör firmalarını kimileri esprili tarzıyla, kimileri de oldukça sert bir şekilde eleştirdi.