Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşmaya ek ücret geliyor. Turkcell kullanıcılarına 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek ücret yansıtılacak. Mobil internet paylaşımı aylık 9 lira olarak ücretlendirilecek. Bir diğer GSM operatörü Vodafone ise müşterilerinden 'internet paylaşımı' için herhangi bir ücret almayacağını açıkladı.

Turkcell'den konuyla ilgili olarak abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan "kişisel erişim noktası" özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak'ta başlayacak.

Ek 2 GB verilecek

Söz konusu mesajda, "15.01.2019'dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır" denildi.

Sadece paylaşım için kullanılabilecek

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Turkcell'in müşteri destek hattından edinen bilgilere göre bu ek paket 30 gün geçerli olacak. Bu süre sonunda paylaşım yapılırsa, aboneye tekrar 9 lira ücret yansıtılacak. 2 GB'lik paket, bu süre içinde sadece paylaşım için kullanılabilecek bir içerik olarak hediye edilecek.

Müşteriler, bu 2 GB dışında, mobil internet paketlerindeki mevcut ‘data'larını da paylaşmaya devam edebilecek. Ancak telefonlardan Hotspot (tethering) olarak yapılan paylaşımlarda bu ücret alınacağı için mevcut paket veya ek 2 GB'lik paket fark etmeksizin, mobil internet paylaşımı yapılması durumunda 9 TL'lik ücret anında yansıtılacak.

Vodafone: Ücret talep etmiyoruz

GSM operatörü Vodafone, hotspot yoluyla paylaşımlarda ek ücret talep edilmediğini açıkladı.



Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.