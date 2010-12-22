Mobil internet abonesi 1 milyarı geçecek

T24 - Her yıl büyüyen cep telefonu veri penetrasyonu 2012 yılının ilk yarısında 1 milyar aboneye ulaşacak.



Altimo Endeksine göre önümüzdeki 5 yıl içinde veri pazarı genişleyerek, ses tabanlı iş modelinin yerine geçecek ve cep telefonu veri penetrasyonu 2012 yılının ilk yarısında 1 milyar aboneye ulaşacak.

Turkcell'in ortaklarından Altimo'nun, mobil telekom pazarındaki gelişmeleri ve trendleri ölçümleyebilmek için periyodik olarak yaptırdığı Altimo Endeksi'nin 8.'sinin sonuçları açıklandı.

Rapora göre şu anki ses tabanlı iş modelinin yerine geçecek olan ve her yıl büyüyen cep telefonu veri penetrasyonu 2012 yılının ilk yarısında 1 milyar aboneye ulaşırken, 2012'ye kadar veri pazarı, küresel mobil penetrasyonun yüzde 15'ini temsil edecek.

Cep telefonu operatörlerinin, toplam gelir büyümesinin ana motivasyonunu veri gelirlerindeki büyümenin oluşturduğuna işaret edilen raporda, operatörlerin büyümeyi desteklemek için gerekli sermaye yatırımını yapmak zorunda oldukları, bu durumun toplam karlılığı düşüreceği kaydedildi ve cep telefonu operatörlerinin düşük karlılığın önüne geçmek için, veri pazarı fiyatlandırma politikalarını yeniden düşünmeleri gerektiği vurgulandı.

Altimo Başkan Yardımcısı Evgeny Dumalkin, telekom operatörleri üzerinde veri pazarının etkisinin küçümsenemeyeceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

''2009–2010 döneminde küresel telekom pazarı üzerinde cep telefonu verilerinin etkisi ciddi biçimde artarken, Aralık 2009'da küresel bazda cep telefonu veri trafiği ses trafiğinin üzerine çıktı. Ancak cep telefonu veri pazarı aynı zamanda operatörler için belirli zorlukları içeriyor. Gelir artışının ana unsuru olmasına karşı cep telefonu veri gelirleri toplam gelirlerin ortalama olarak sadece yüzde 11'ini temsil ediyor. Cep telefonu veri gelirlerinin, toplam şebeke trafiğinin yüzde 80 ile yüzde 90'ından kaynaklandığını düşünürsek, karlılığı sürdürebilmek için mobil genişbant için mevcut fiyatlandırma modelinin yeniden düşünülmesi gerektiği ortaya çıkıyor.''



