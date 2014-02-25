Mobil dünyanın kalbi Barcelona'da atıyor



Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi'nde ilk sürpriz, beklenenlerin aksine mobil iletişim dünyasından gelmedi. Fuarda dikkatlerin odağında otomotiv devi Ford'un yeni model Focus'u vardı. Otomobil, Avrupa'da sürüş konforunu akıllı teknolojilerden Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi ile birleştiren ilk model. Ford Avrupa Genel Müdürü Stephen Odell şöyle konuştu: “Ulaşım sistemlerinin gelecek beş on yıl içerisinde köklü bir değişimden geçeceğini düşünüyoruz. Teknolojiler, iş modelleri ve ortaklıklar da öyle. Vizyonumuz, sadece otomobilleri değil, bütün ulaşım sistemini içine alan entegre bir ağ oluşturmak. Bugün üzerinde çalıştığımız şey giderek gerçek oluyor.”

Güney Kore piyasaya hükmediyor

Ancak tabii ki Mobil Dünya Kongresi'nde akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların son modelleri de görücüye çıktı. Özelilikle Güney Kore firması Samsung'un fuarda tanıttığı "Galaxy 5S" adlı model büyük dikkat çekti. 11 Nisan'da 150 ülkede satışa çıkması beklenen model, bir parmak izi tarayıcısına sahip, aynı zamanda kullanıcının nabzını da ölçebiliyor. Dünya genelinde satılan her üç akıllı telefondan biri Güney Kore üretimi. Örneğin, fuara katılmayan Apple'ın piyasa payı yalnızca yüzde 16 dolayında. Samsung, akıllı telefonun yanı sıra akıllı saatlerin yeni modellerini de fuarda tanıttı. Bu tür yeni akıllı ürünleri Sony ve dünyanın üçüncü büyük cep telefonu üreticisi Çin firması Huawei'nin standlarında da görmek mümkündü.

Geçen yıl dünya genelinde 1 milyar cep telefonu satıldı. Bu, pazarda 2012 yılına kıyasla yüzde 42 dolayında bir büyümeye işaret ediyor. Büyümenin kaynağı ise Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerindeki talep artışı. Fakat Çin'deki talep de gözardı edilemeyecek düzeyde. Çin'de branşın başı çeken iki şirket Apple ve Samsung'un yerli üreticilere karşı rekabet etmesi gerekiyor. Zira Çin'de Coolpad, Oppo ve Ziaomi gibi dünyanın başka hiçbir yerinde tanınmayan markaların ürünleri piyasada. Örneğin bugün en önemli akıllı telefon üreticilerinden sayılan Huawei de birkaç yıl öncesine kadar tanınmıyordu. Artık Çinli üreticiler dizayn ve ekran açısından rakipleriyle yarışabilecek ölçüde telefonlar üretiyor.

Ucuz telefonlar gelecek

Fakat Barcelona'da bir konu da daha ön planda: Hızın ve şıklığın yanı sıra, makul fiyatlı ürünler. Yeni pazarlarda tüketiciler akıllı telefon için yüzlerce dolar vermek istemiyor, ancak telefonlarının internet bağlantısı olmasını yine de arzuluyorlar.

Nokia ve Mozilla gibi şirketler işte bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Cep telefonu bölümü kısa bir süre içerisinde Microsoft tarafından satın alınacak olan Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde Google'ın işletim sistemi Android ile çalışan bir akıllı telefon modelini tanıttı. Şu ana kadar Nokia cihazlarında Microsoft'un işletim sistemi "Windows Phone" kullanılmaktaydı. Android sistemli bu telefonun gelişmekte olan ülkeler ile yoksul ülkelerde 150 doların altında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Kâr amacı gütmeyen Mozilla'nın hedefi ise daha büyük. Mozilla Mobil'in Genel Müdür Yardımcısı Andreas Gal, çip üreticisi Speadtrum ile birlikte çalıştıklarını ve 25 dolara mal olacak bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlandıklarını söyledi: “Şöyle bir bakın: Şu anda dünyanın yalnızca bir kısmı online. Milyarlarca insan gelecek yıllarda online olmak ve bunu da akıllı telefonlarla yapmak isteyecek. Bu inanların çoğu Batı Avrupa veya Kuzey Amerika'da değil, Latin Amerika, Afrika veya Asya'da yaşıyor.”

Mobil iletişim dünyasında rekabet kızışacağa benziyor. Barcelona'da yeni bir rakip daha bu yarışa katıldı. Facebook tarafından kısa bir süre önce satın alınan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'in sahibi Jan Koum, kısa bir süre içerisinde uygulama üzerinden arama yapılabileceği müjdesi verdi.