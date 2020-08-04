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Bilim / Teknoloji

Mobil dünyada bir ilk: Google Play Store'da bir uygulama 10 milyar kez indirildi

Şirket her Android cihazda bu uygulamanın kurulu olarak gelmesini zorunlu kılıyor

04 Ağustos 2020 15:09

Android mobil uygulamalara ev sahipliği yapan Google Play Store'da ilk defa bir uygulama 10 milyar defa indirildi.

On binlerce uygulamaya ev sahipliği yapan Google'ın mobil uygulama servisi Google Play Store'dan kırılması hayli güç bir rekor haberi geldi. Google uygulamalarını ve Google Play'den alınan uygulamaları güncellemek için kullanılan Google Play Hizmetleri, Play Store  bünyesinde 10 milyar indirilme rakamını geride bırakan ilk ve tek uygulama oldu. 
  
NTV'nin haberine göre, bu indirme rakamına ulaşılmasındaki en önemli neden Google'ın uyguladığı politika. Zira şirket 2012 yılından beri satılan her Android cihazda bu uygulamanın kurulu olarak gelmesini zorunlu kılıyor. 
  
2.5 milyar Android cihaza yüklü olarak gelen uygulama, akıllı telefonlar reset edildiğinde de yeniden otomatik olarak yükleniyor ve bu durum uygulamanın indirilme sayılarına yansıyor. 

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