Mobil Dünya Kongresi'nin teknoloji gündemi



Güney Koreli Samsung firması iki yeni modeliyle piyasayı canlandırmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy S6 iki farklı modeliyle Nisan ayında satışa çıkacak. Galaxy S6 Edge’in ekranı çerçevenin dışına taşıyor. Yeni modeller sadece tasarımıyla değil kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor.

Şimdiye kadar nabız ölçüp adım sayan akıllı saatler spor yapanlar arasında popülerdi. Güney Koreli LG tarafından üretilen Urbane LTE buna telefonla konuşmayı da ekledi. Kullancı SIM kartı içindeki akıllı saatle kablosuz kulaklıkla ya da doğrudan bileğindeki saate doğru konuşabiliyor.

Sadece LG değil diğer Asyalı firmalar da Barcelona’da yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Huawei’in akıllı saati bir nabız ölçer, bir barometre ve hareket sensörüne sahip. Elde edilen veriler sağlık uygulamalarıyla değerlendirilebiliyor. 512 megabayt belleğe sahip saate 4 gigabayt’a kadar müzik ve diğer verileri yüklemek mümkün.

Huawei'den spor bilekliği

Huawei’in B2 spor bilekliği siyah, gümüş ve şampanya rengi seçenekleriyle piyasaya geliyor. Dokunmatik ekranda saatin yanı sıra uyku, kalori sarfiyatı ve alınan mesafe bilgilerini de görmek mümkün. Cihaz tek bir şarjla 7 saat müzik dinleme ve konuşma olanağı ya da 5 gün boyunca GPS vericisi olarak kullanma olanağı sunuyor.

Bir başka spor bilekliği de Tayvanlı üretici HTC’den. GPS ve diğer sensörler yardımıyla spor yapan kişi faaliyetlerini kayıt altına alıp mesajları ekranda görebiliyor. Buna ek olarak HTC'nin 3D Vive gözlüğü sanal gerçeklik sunuyor.

Acumulus9 firmasının zincir yardımıyla boyna asılan bu prototipleriyle fotoğraf ve video çekmek mümkün. Bir düzine sensör sayesinde ışığın en uygun olduğu ve fotoğrafı çekilenlerin kıpırdamadığı anı yakalayabiliyor. Livelogging ayarı sayesinde otomatik olarak birkaç dakikada bir fotoğraf çekilebiliyor.