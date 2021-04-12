Mobil aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye'de fabrika kuracak

Çin merkezli mobil aksesuar üreticisi Mcdodo, önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye fabrika kurup buradan Avrupa'ya, ABD'ye ve Ortadoğu'ya ihracat yapacaklarını açıkladı.

Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Türkiye’de üretim yapma planlarımız var. 2020 ciro hedefimiz 20 milyon TL idi ve bunu yüzde 90-95 oranında gerçekleştirdik. 2-3 yıl içinde de yıllık ciro hedefimiz 10 milyon dolar. Eğer her şey planlandığı gibi gider ve bu hedefe ulaşırsak, lojistik avantajları sebebiyle Kayseri’de bir fabrika kurmayı planlıyoruz” dedi.

Kurulacak fabrika, montaj fabrikası değil üretim fabrikası olacak. Özellikle de hızlı şarj cihazları üzerine yoğunlaşacak. Başlangıç için 1 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. Fabrikada üretilen ürünler ilk etapta Türkiye içerisinde satışa sunulacak. Sonrasında Azerbaycan, Gürcistan gibi komşu ülkelere ihracat yapılması planlanıyor. Üçüncü aşamada ise Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’ya ihracat planlanıyor.

Mehmet Uçurum, ülkemizdeki aksesuar pazarının büyüklüğünün yaklaşık 5 milyar TL’ye, adet bazında ise 20 milyon adede ulaştığını belirtti. En çok satılan ürünler sırasıyla şarj kablo, adaptör, ekran koruyucu, kılıf ve araç içi aksesuarlar olarak açıklandı.