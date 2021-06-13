'Mobbing' iddiasıyla gündeme gelmişti; İl Milli Eğitim Müdürü Töre görevden alındı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, görevinden alındı. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’a “enstitüye alınacaklar listesinde usulsüzlük yapmadığı” gerekçesiyle, mobbing uyguladığı iddia edilen Töre, hakkında Baş'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu. Töre’nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Baş, 8 Eylül’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Baş’ın kalp krizi geçirmesinin arkasında, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından, “enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için istifa et baskısına maruz kalmasının olduğu” iddia edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş’a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında soruşturma izni vermişti.

Töre, görevden alındı. Yerine ise Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.