'Mobbing ve bireysel psikolojik problemlerle boğuşan bir beyaz yakalının hikâyesi'; yönetmen Metin Kuru yeni filmi CONNECTION 2’nin çekimlerine başladı

Üçüncü Dünya, Perihan, Anka-Karabağ Operasyonu ve Pigment filmlerinin yönetmeni Metin Kuru, yeni üçlemesinin ikinci filmi olan CONNECTION 2’nin çekimlerine başladı.

Çevre baskısı, mobbing ve bireysel psikolojik problemleriyle boğuşan bir beyaz yakalının, gittiği tarot seansından olumsuz etkilenmesiyle ortaya çıkan durumsal anksiyete bozukluğu sürecini konu alan Connection 2, zaman içinde anksiyetenin beraberinde getirdiği halüsinatif etkilerle birlikte tehlikeli ve kanlı bir yolculuğa dönüşüyor. Materyalist insanların ‘daha fazlasına sahip olma’ içgüdüsünün etkisindeyken ne kadar acımasız olabileceğini döngüsel olarak ele alan film, spiritüel dünyanın tehlikeli yanlarının varlığına da parmak basıyor.

Senaryosunu Metin Kuru’nun yazdığı, oyuncu kadrosunu Tuğba Duygu, Ayce İşözen, Demet Erdem, Cihangir Şeşen, Cengiz Bektaş ve Berke Akar’ın oluşturduğu gerilim türündeki filmin, yönetmenin Covid-19 salgın sürecinde çektiği diğer filmleri gibi 2022 yılının ilk yarısında sinemalarda olması planlanıyor.