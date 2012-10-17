Ekolojik felakete neden olan 'Prestige' 10 yıl sonra yargılanıyor

Bahama bandıralı Prestige adlı tanker 2002'de İspanya açıklarında arızalanıp fırtınaya yakalanmış, 6 gün sonra da ikiye bölünerek batmıştı. Taşıdığı binlerce ton petrolün denize karışmasıyla ülke tarihinin en büyük ekolojik felaketine neden olan "Prestige" tankerinin davasına, olaydan 10 yıl sonra başlandı.

Olaydan yaklaşık 10 yıl sonra başlayan dava için, Galisya'nın Coruna kentindeki EXPO fuar alanında 450 metrekarelik bir alan hazırlandı.

21 savcı, 51 avukat, 133 şahit ve 98 bilirkişinin yer aldığı davada 55 farklı suçlama bulunmasına rağmen sadece 4 kişi sanık.

İddianamelerin okunmasıyla başlayan davada, 13 Kasım'dan itibaren şahitler dinlenecek.

Sanıklardan, geminin Yunanlı kaptanı 76 yaşındaki Apostolos Manguras, Yunanlı başmakinist Nikolaos Argyropoulos ve ticari liman eski genel direktörü Jose Luis Lopez Sors davada hazır bulunurken, nerede olduğu bilinmeyen Filipinli kaptan yardımcısı İreneo Maloto'nun yeri tespit edilmesi halinde diğer sanıklardan bağımsız olarak yargılanacağı açıklandı.

Savcılık, sanıklar hakkında, emre itaatsizlik, çevreye ve doğal zenginliklere zarar verme gerekçeleriyle 4 ila 12 yıl arasında hapis cezası istedi.

Bu arada, Mare Shipping İnc ve Universe Maritime Ltd adlı armatör firmalar; The London Steam-Ship owners Mutual Insurance Association Limited adlı sigorta şirketi ve İspanyol devletine karşı, sivil sorumluluklarını yerine getiremedikleri gerekçesiyle toplamda 2 milyar 233 milyon 76 bin avroluk tazminat talep edildi.

Öte yandan Galisya'da denizlerdeki afetlere karşı mücadele eden sivil toplum örgütü “Nunca Mais”, “Bu dava için 10 yıl beklemiş olmak, inanılacak bir şey değil. Olaylar sıcakken dava görülmeliydi” açıklamasını yaparken, çevre örgütü Greenpeace de dönemin İspanyol siyasi sorumlularının da sanık koltuğunda oturması gerektiğini savundu.

Rusya 'nın San Petesburg limanından demir alan ve Cebelitarık'a doğru açılan “Prestige” adlı petrol tankeri, 13 Kasım 2002 tarihinde Galisya'daki Finisterre burnunun 34 kilometre açığında fırtınaya yakalanmış ve taşıdığı 77 bin tonluk petrolün denize sızmaya başlamasından dolayı yardım istemişti. Kıyı boyunca 6 gün süreklenen gemi, daha sonra 225 kilometre açıkta ikiye bölünmüş ve en az 63 bin ton petrol denize karışmıştı.

Denize karışan tonlarca petrolden dolayı sadece Galisya bölgesinin plajları değil, İspanya ve Fransa 'nın birçok sahil bölgesi de zarar görmüştü.

Davanın Mayıs 2013'de sonuçlanması öngörülüyor.