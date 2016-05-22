MKYK'da liste dışı kalan Çavuşoğlu: Suriye ile ilişkilerimiz değişebilir; dış politikamızı yeniden düzenlemeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MKYK’da liste dışı kalmasının ardından ilk değerlendirmeyi yaptı. Çavuşoğlu, "Birimiz bir yerdeyse hepimiz oradayız. Önemli olan partimizin genel merkezinin en iyi şekilde görevini yapabilmesidir" dedi. Davutoğlu'nun genel başkanlıktan ayrılma kararı verdiğini açıklamasından sonra "Türkiye'nin Suriye politikası değişebilir" yorumları ortaya çıkmıştı. MKYK'da yer almamasından sonra yaptığı açıklamalarda Suriye politikasına da değinen Çavuşoğlu, "Cenevre’de netice alınca Suriye ile ilişkilerimiz değişebilir. Biz de dış politikamızı ona göre düzenlemeliyiz" diye konuştu.

NTV canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Önemli olan bir aile içinde bu değişimi sağlayabilmektir. Bugün başbakanımız görevi Binali Bey’e devretti. Büyük bir coşkuyla devretti. Birlik ve beraberlik içinde olan bir kongre oldu. Birimiz bir yerdeyse hepimiz oradayız. Önemli olan partimizin genel merkezinin en iyi şekilde görevini yapabilmesidir

“Sadece genel başkanlık değil partinin yürütme karar organları, tüm kurumlarında değişim olabilir. MKYK listesinde ben yokum ama Antalya’dan başka bir isim Mustafa Köse arkadaşımız var.

“Bizim partimiz hep değişerek gelişti. Önemli olan görevi bırakan arkadaşlarımızın da kaybedilmemesi. Sistemin içinde tutulması.

“Fabrika ayarlarına dönmek sadece kadro değiştirmekle olmaz. Varsa hatalarınız ya da 14 yılın verdiği rehavet gibi şeyler varsa bunları ayıklayıp ilk günkü heyecana dönme durumudur.

“Bu kongrede ilk günkü aşkı koruyarak kutlu yolculuğa devam durumu var.

Dış politikada yeni bir dönem mi başlıyor?

“Türkiye’nin çıkarlarını korumak insani, diplomasi, yurt dışındaki akrabalarımız bizim için önceliklidir.

“Cenevre’de netice alınca Suriye ile ilişkilerimiz değişebilir. Biz de dış politikamızı ona göre düzenlemeliyiz.

“Yeni bir hükümet geldi yeni bir başbakan geldi dış politika sil baştan olmaz.

“Avrupa ile ilişkileri dış politikamızın önceliği olarak görüyoruz. Ama vizesiz seyahat ile ilgili Avrupa da sözünde durmalıdır.

“Ama bizim Avrupa Birliği'ne yönelik stratejimiz hedefimiz devam edecek.

“Devletin hükümeti dış politikası birçok şeye bağlı. Üslup ve yaklaşım farklı olabilir.

“İsrail ile iki maddede uzlaşmaya doğru gidiliyor. Yakınlaşma var. Bir iki görüşme sonrasında İsrail de o samimiyeti gösterirse açıklarız.

“Sil baştan dış politikada her şey değişecek olmaz.