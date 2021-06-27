‘MKE şirketleşsin’ teklifini veren AKP’li Can: Ben de MKE’ye çırak olarak girdim, ekmeğini yedim

Makina ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) lağvedilerek, anonim şirkete dönüştürülmesi teklifini veren AKP’li Ramazan Can, “Babam ve dedem MKE’den emekli. Ben de MKE’ye çırak olarak girdim, ekmeğini yedim” dedi.

Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, AKP'li Can, “Benim babam ve dedem MKE'den emekli oldu. 1984'de ortaokulu bitirip sınavla MKE'nin çırak okuluna torna tesviyeci olarak girdim. Fabrikada tezgahların arasında çalışarak MKE'nin ekmeğini yedim ve hukuk fakültesini dışarıdan bitirip avukat oldum. Sonra da siyasete atılmış bir kardeşinizim. MKE'yi kuranlardan Allah razı olsun. Türkiye'nin, Kırıkkale'nin göz bebeği, kesinlikle özelleştirilemez, Hazine'ye bağlanacak” diye konuştu.

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