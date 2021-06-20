Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu şirkete çevriliyor: Personel, işçi statüsüne geçirilecek, mevcut yönetimin görevi sona erecek

AKP’nin, savunma sanayiinin temelini oluşturan, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu (MKEK) AŞ’ye dönüştürmek için Meclis’e sunduğu yasa teklifinde dikkat çeken çok sayıda düzenleme yer alıyor. Personel, işçi statüsüne geçirilecek, mevcut yönetimin görevi sona erecek

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, MKEK’deki bütün personel, işçi statüsüne geçirilecek. Mevcut personelden emekliliği gelenler istemeleri halinde hemen emekli edilecek. 6 ay sonunda şirkette özel hukuk hükümlerine tabi olmayan hiçbir personel çalıştırılmayacak. MKEK’deki bütün yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri, fabrika müdürlerinin görevleri hemen sona erecek. MKEK’deki 399 sayılı KHK’ye tabi çalışan personele, iş sözleşmesi teklif edilecek. Kabul edenler işçi olarak devam edecek. Etmeyenler diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek. Ancak bu personel, halen görev yaptığı ilde yer yoksa talep edeceği en fazla üç ildeki kamu kurumlarına yönlendirilecek. Halen kurumda işçi olarak çalışan personele de sözleşme teklif edilecek. Eğer işçiler sözleşme imzalamayı reddederse MSB’ye ait başka işyerlerine gönderilecek. İşçiler bunu kabul etmezler ya da 5 gün içinde yeni yerlerinde göreve başlamazlarsa işten atılacak.

Şirket, askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurtiçinde ve yurtdışında üretebileceği gibi “ürettirebilecek” de. Şirket, enerjiden teknoloji transferine, geri dönüşümden taahhüt işlerine kadar birçok faliyette bulunup bunların pazarlama ve ticaretini yapacak.