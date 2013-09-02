Miyazaki 'hoşçakal' dedi

'Ruhların Kaçışı' filmiyle 2011 yışında Oscar ödüllü Japon film yapımcısı Hayao Miyazaki, Venedik Film Festivali’nde jübilesini yaptığını açıkladı. Animasyon filmlerinin usta yönetmeni Miyazaki’nin son filmi ‘The Wind Rises’ festivalde seyirciyle buluşan filmler arasındaydı. Studio Ghibli’nin yöneticisi Koju Hoshino pazar günü Miyazaki için “Hepinize hoşçakal demek istedi” açıklamasında bulundu.

72 yaşındaki Miyazaki Küçük Denizkızı Ponyo, Ruhların Kaçışı, Komşum Totoro, Rüzgârlı Kale gibi filmleriyle dünyanın en çok tanınan ve sevilen animasyon yönetmenlerinden biri.