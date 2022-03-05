Miyase İlknur’dan Abdulkadir Selvi’ye: O yazı öncesinde ve sonrasında bir CHP’li ile görüştüğümü kanıtla, özür dileyelim

Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “İyi Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti, her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor” sözlerini eleştirdiği yazısına “Meral Akşener’e, ‘nankör kedi’ muamelesi yapan bir yazı” diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye yanıt verdi.

“Ne diyelim, kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Zat-ı muhterem talimat alarak yazı yazmayı yıllardır içselleştirdiğinden başkalarını da öyle sanıyor” diyen İlknur, “O yazı öncesinde ve sonrasında bir CHP’li ile görüştüğümü kanıtlasın özür dileyelim kendisinden” dedi.

İlknur, “Saray’ın amiral gemisindeki ‘kabine toto’ yazarı” dediği Selvi’ye yönelik, “Şükür bugüne kadar ne talimatla yazı yazdık ne de elimize tutuşturulan soruları birine yöneltme kepazeliğine düştük. Unutmasın ki binası camdan olanlar komşunun camını taşlamazlar” diye yazdı.

İlknur, “Bence bu tür yazıları bırakıp yine kabine toto mu oynasan ne? Baksana dün gece yine bir bakan farkında olmadan affını istemiş ve sen de atlamışsın. Mesleki olarak irtifa kaybediyorsun, bizden söylemesi...” ifadelerini kullandı.

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