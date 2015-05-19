MİT'ten Genelkurmay'a TSK içindeki 'paralel yapı' listesi

TSK içindeki cemaatçi yapılanmaya dair soruşturma için MİT’in Genelkurmay’a 1200 kişilik bir liste gönderdiği belirtiliyor. Listede ağırlığı Kara Kuvvetleri personelinin oluşturduğu ve aralarında iki generalin de bulunduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı (MSB) İsmet Yılmaz’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) “1000’in üzerinde kişi hakkında soruşturma sürüyor” sözlerinin ayrıntılarına ulaşıldı. MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre Genelkurmay’a, MİT, “Paralel” olarak nitelenen ve aralarında iki generalin bulunduğu 1200 kişilik bir liste gönderdi.

Sertaç Eş'in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre Genelkurmay Askeri Savcılığı’nca hakkında soruşturma yürütülen personel sayısı bu kadar olmasa da 1200 kişilik bir liste uzun süreden beri gündemde. MİT’in gönderdiği bu liste nedeniyle Genelkurmay Karargâhı’nda tepkiler de oluşmuş durumda. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel’in listede yer alan rütbelilerden bazıları hakkında kanıt olmaması nedeniyle rahatsızlığını her ortamda hükümete hissettirdiği öğrenildi. Ancak bu rahatsızlık şu ana kadar AKP iktidarında ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nezdinde henüz bir karşılık bulmuş değil.

Ağırlık ‘Kara’da

Listenin ağırlıklı bölümü Kara Kuvvetleri’nden oluşuyor. Listede biri korgeneral, biri de orgeneral rütbesinde olan iki kişi de bulunuyor. Hatta bu generallerden biri, “TSK’de paralel kadrolaşmayı sağlamakla” suçlanıyor.

Jandarmada ayıklama başladı bile

Komuta heyeti, “kendileriyle çalışmış ve terfi almış bu generallerin kanıt olmaksızın suçlanmasına” tepki gösteriyor. Komuta heyetinin tepkisinin ne ölçüde olacağı, paralel tasfiyenin hangi yöntemle yapılacağının önümüzdeki Ağustos ayı başında yapılacak YAŞ toplantısına kadar netleşmesi bekleniyor.

İhbarlar üzerine yapılan soruşturmalarla oluşan bu listeye ilişkin net tavır henüz belirlenmezken, Jandarma Genel Komutanlığı’na yönelik hükümetin tutumunun netleştiği dile getirildi. Buna göre, Jandarmada “paralel ayıklama” başlatıldı. MİT tır’larının durdurulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan çok sayıda subay bu kapsamda değerlendirilirken, il jandarma komutanlıklarına yapılacak atamada İçişleri Bakanı’nın etkinliğini sağlayan yasal düzenlemenin de bu amaçla çıkarıldığına dikkat çekiliyor.

Jandarmayı, “Emniyet’ten sonra en çok paralel yapılanmanın olduğu birim” olarak değerlendiren hükümet, kurumda yeniden yapılanma öngörüyor. Bu kapsamda mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay’ın görev süresinin dolmasının ardından Ağustos ayından sonra yapılacak “uyumlu atama” ile kurumda İçişleri Bakanı’nın daha aktif karar vermesi bekleniyor.