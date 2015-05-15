'Paralel yapı' askerin 'kırmızı kitabı'na da girecek

Genelkurmay Başkanlığı, "paralel yapı" olarak nitelenen Gülen cemaatinin "legal görünümlü illegal yapı" adı altında askerin ‘kırmızı kitabı’ olarak bilinen Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi’ne (TÜMAS) alınmayacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 29 Nisan 2015 tarihinde icra edilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararla ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) esaslarına göre hazırlanacak Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi (TÜMAS) hakkında yapılan yorumların ‘spekülasyon amaçlı‘ olduğu savunuldu.

TÜMAS’ın MGSB esaslarıyla TSK’nın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde güncelleneceği belirtilen açıklamada, Gülen Cemaati’nin TÜMAS’ta ‘legal görünümlü illegal yapı’olarak yer alacağı vurgulanmış oldu.

TSK’nın Erdoğan’a direndiği iddia edilmişti

MGK toplantısının ardından Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, kitabın askerlerce yazılan bölümünde “paralel yapı”nın yer almadığını ifade etmişti. KanalD ana haberi hazırlayıp sunan Cüneyt Özdemir de, TSK’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a direndiğini ve ‘Paralel yapı‘yı kendi ‘kırmızı kitabı’na alınmayacağını öne sürmüştü. Özdemir Twitter hesabından “TSK, Saray’la arasına mesafe koyuyor” yorumunu yapmıştı.