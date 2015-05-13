TSK'da 'paralel yapı' soruşturması başlatıldı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TSK’daki "paralel yapı" iddialarıyla ilgili binin üzerine ihbar geldiğini söyledi. Yılmaz, “Bu ihbarlarla ilgili, hem idari hem de Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından soruşturmalar başlatılmıştır. Neticelendiğinde elbette gereği yapılacaktır. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (Kırmızı Kitap) içinde yer alan bir yapının milli ordu içinde yer alması kabul edilemez. ” dedi.” dedi.

Bakan Yılmaz, Balyoz ve Ergenekon davalarında 73 subayın da göreve döndüğünü açıkladı. Yılmaz, "Bunlardan 46'sı Yüksek Askeri Şura'da terfi derecelendirilmesine gidecektir" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.



Bakan İsmet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



Bugün Türkiye'de "AK Parti'ye zarar verilsin de gerekirse Türkiye gemisi batsın" diyen bir anlayış var.



(TSK’daki paralel yapı iddiaları) Binin üzerinde kişiyle ilgili olarak ihbar gelmiştir. Bu ihbarlarla ilgili, hem idari hem de Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından soruşturmalar başlatılmıştır. Neticelendiğinde elbette gereği yapılacaktır.



Milli Güvenlik Siyaset Belgesi içinde yer alan bir yapının milli ordu içinde yer alması kabul edilemez.



Balyoz ve Ergenekon davalarında 73 subayımız göreve döndü. Bunlardan 46'sı Yüksek Askeri Şura'da terfi derecelendirilmesine gidecektir. Dolayısıyla o terfide Yüksek Askeri Şura Üyeleri kendilerine, diğer aynı yaşta tertiplerine bakarak da en iyi liyakat ve ehliyeti dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır."