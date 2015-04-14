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Politika

MİT'in 'ölüm listesi'ndeki isim konuştu: Türkiye'ye dava açacağım

'Bu saldırı nedeniyle Mehmet Eymür'ün itirafı üzerine T.C.'ye dava açacağım ve davayı AİHM 'ye kadar götüreceğim'

14 Nisan 2015 18:08

Londra'da işlettiği süpermarkette 20 yıl önce 29 Aralık 1994'te silahlı saldırıya uğrayan ve 90'lı yıllardaki "devletin vurulacaklar listesi"nde adı geçtiği belirtilen Halkevi Londra Şubesi eski Başkanı Nafiz Bostancı, kendisine yapılan saldırı nedeniyle Türkiye'ye dava açacağını ve AHİM'e başvuracağını açıkladı.

Ölüm listesini  geçen hafta  Eski MİT Yöneticisi  Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  ifade verirken açıkladı. 28 kişilik listede adı geçen ve Kuzey Londra'da çalıştırdığı süpermarkette 20 yıl önce suikast girişimine uğrayan Halkevi Londra eski Başkanı Nafiz Bostancı, DHA'ya, "Bu saldırı nedeniyle Mehmet Eymür'ün itirafı üzerine T.C.'ye dava açacağım ve davayı AİHM 'ye kadar götüreceğim. Bana yapılan bu saldırı nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nda oy birliği ile Türkiye  kınandı. Kürtler korunmalı, İngiltere ve Avrupa'da İnsan Hakları korunmalı" dedi.

Londra'da 20 yıl önce süpermarketten çıkan göçmen Ali Öztürk'ün yürürken vurulduğu saldırıda tutuklanan sanıkların mahkemesinde asıl hedefin Türkiye'de sendikal hakların ve Kürtler'in savunuculuğunu yapan Nafiz Bostancı olduğu ileri sürülmüştü. Nafiz Bostancı, saldırıyı anlatırken "Bu saldırı sahibi olduğum süpermarketi kapatırken meydana geldi. Sıkılan  kurşun kulağımı sıyırdı. Bir kurşun Ali Öztürk'ün sırtından girdi, göğsünden çıktı, çift kat camı delip dükkanda kayboldu. Ateş yolun karşısındaki binaların çatısından açıldı.Sonra kurşun ve silah bulundu" dedi. Nafiz Bostancı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinden gelen bir politik göçmen, Kürt değil laz olduğunu söyledi. 

Bostancı, Londra'da Kürt örgütlerinden Halkevi ve Stoke Newington'daki Kürt ve Türk Toplum Merkezi'nin  kurucularından. Türkiye'de ise o dönemde yasaklı DİSK sendikasının Marmara  Bölge Sorumlusuydu. 

Bostancı,1980'lerdeki sendika faaliyetlerinden tutuklanmış ve Türkiye Komünist Partisi üye olma suçundan vatandaşlıktan atılmıştı. 1988 yılında BBC2 Open Space programına çıkıp 40 dakika Türkiye'deki insan haklarının çiğnendiğini, politik mahkumlara işkence yapıldığını anlatan  Nafiz Bostancı Türkiye'ye yaptığı ziyarete dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ülkeye dönüş kararı alıp Türkiye'ye gittim. Hakımdaki tutuklama kararını  işleme koymalarını istedim. Aynı uçakla beni İngiltere'ye geri gönderdiler. Yanımda  Kürt Sorunu savunucularından Lord Avebury, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alf Lomas, İngiliz Hackmey Milletvekili Diana Abbott, BBC Ekibi, avukatlar benimle gelmişlerdi."

Nafiz Bostancı, kendisine suikast girişiminden iki ay önce İngiliz polisinin Kürt davasına karıştığı için kendisini uyardığını öne sürerek "1980 sonlarından bu yana Londra'ya 15 binden fazla gelen Kürt kökenli göçmen,  Kürt yanlısı faaliyetleri yasakladığı için Türkiye rejimini suçladı" dedi. 

Kürt yanlısı kampanyaları önlemek için devletin Batı Avrupa ülkelerine160 ajanını gönderdiğini öğrendiğini iddia eden Bostancı, kendisini öldürmesi için 25 bin sterlin ve 1 kilo eroin teklifini kabul eden bir kişinin kendisiyle doğrudan temas kurduğunu söyledi. Bostancı, "Polis muhbiri olunca onu bıraktılar. Biz onu bulup konuşturduk. Saldırıda yer aldı ve hapis yattı ödedi. 



Cinayete teşebbüsten yargılandı



Old Street Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Şubat 1995'deki duruşmada  Cüneyt Sığdeniz de Nafiz Bostancı'ı öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Londra'da 29 Aralık 1994 tarihindeki soygunda kullanılan Nafiz Bostanci'yı sıyırıp geçen ve Ali Öztürk'ü yaralayan kurşunun çıktığı 45'lik tabancanın Sığdeniz'in üzerinde bulunduğu bildirilmişti.. 

Nafiz Bostancı, Eski MİT Yöneticisi  Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün ifadesi ile ilgili olarak, "İlk defa bir mahkemede Türk Hükümeti'nin kendilerine muhalifleri öldürdüğünün kanıtını duyduk. Türk Hükümeti'nin muhaliflerini İngiltere'de öldürmeye kalkışması dehşet bir şey. Maalesef bu Türkiye'de yaygın" iddiasında bulundu. 

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alf Lomas da Avrupa Toplulukları Konseyi toplantısında MİT aleyhine soru önergesi vermişti.    

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