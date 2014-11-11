Mehmet Eymür: MİT, Çakıcı-Abas konuşmalarının çözümünü yanlış yapmış

Eski MİT Kontrt-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili davada MİT’in 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği “İnceleme Raporu”ndaki ifadesinde kendisine atfen verilen “Atina’da Agop Agopyan’ı bu (Alaattin Çakıcı – T24) öldürdü ve Beyrut’ta Hiram Bey (Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas – T24) ile Ermenileri öldürmüş” sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Raporda geçen ifadeyi doğrulamayan Eymür, hatanın MİT’teki görüşme kaydının yanlış çözülmesinden kaynaklandığını söyledi.

Eymür T24’e gönderdiği açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatı’nca 'Faili Meçhul Cinayetler’e bakan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yollanan 24 Şubat 1995 tarihli ‘İnceleme Raporu’, anlaşıldığı kadarıyla Teftiş Kurulu Başkanı ile vaki konuşmaların kayda alınmış ses bandının çözümüdür. Raporun, Teftiş Kurulu Başkanı’nın suallerini ihtiva etmediği ve büyük bir olasılıkla konulara hakim olmayan kişilerce çözümü yapıldığı, bu sebeple bazı kesik ifadelere, yanlışlıklara ve yanlış anlamalara neden olduğu anlaşılmaktadır” dedi.

MİT, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili davaya, eski Kontrt-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün ifadesini yollamıştı. 90’lı yıllarda MİT raporlarının basına sızması üzerine 24 Şubat 1995’te MİT Müsteşarlığı Teftiş ve Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan “İnceleme Raporu”nda Mehmet Eymür’ün kurum içerisinde alınan ifadesi de yer almıştı.

T24'ün ulaştığı ifadesinde Eymür, teşkilattan sızan bilgiler hakkında görüşlerini aktarıyor, MİT'in yutdışındaki bazı operasyonları hakkında bilgi veriyordu. "PKK, DEV-SOL ve ASALA'ya yönelik" MİT operasyonlarından söz ederken teşkilatın Alaattin Çakıcı ile temas kurduğunu belirten Eymür, bu ilişkiyi "Gerek Ermeni-ASALA faaliyetleri sırasında, gerekse PKK faaliyetleri ile ilgili yurt dışı çalışmalarda ihtiyacımız vardı. Normal adamlara yaptırmak mümkün değil. Vurucu kırıcı adamlara ihtiyacımız var" sözleriyle gerekçelendiriyordu.

Eymür ifadesinde, "MİT'in silahşoru", "Bay Pipo" gibi sıfatlarla da anılan, MİT'te etkin görevler aldığı yılların ardından 26 Eylül 1990'da DEV-SOL'un üstlendiği saldırıda hayatını kaybeden Hiram Abas'ın Alaattin Çakıcı ile birlikte "Beyrut'ta Ermenileri öldürdüğünü" de aktarıyordu. Eymür, ifadesinin bu bölümünde Çakıcı için, "Atina’da Agop Agopyan’ı bu öldürdü ve Beyrut’ta Hiram Bey ile Ermenileri öldürmüş" diyordu.

Eymür’ün, ifadesinin yer aldığı “İnceleme Raporu”yla ilgili T24’e gönderdiği açıklama şöyle:

'Yanlışlıklar ve yanlış anlamalar var'

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca 'Faili Meçhul Cinayetler’e bakan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yollanan 24 Şubat 1995 tarihli ‘İnceleme Raporu’, anlaşıldığı kadarıyla Teftiş Kurulu Başkanı ile vaki konuşmaların kayda alınmış ses bandının çözümüdür.

Raporun, Teftiş Kurulu Başkanı’nın suallerini ihtiva etmediği ve büyük bir olasılıkla konulara hakim olmayan kişilerce çözümü yapıldığı, bu sebeple bazı kesik ifadelere, yanlışlıklara ve yanlış anlamalara neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durum, T24 sitesinde, 07 Kasım 2014 günü yayınlanan haberinizdeki “Mehmet Eymür: MİT'ten Hiram Abas ile Alaattin Çakıcı Ermenileri öldürdü!” başlıklı haberinizin doğruları yansıtmamasına sebep olmuştur.

Orada ifade edilen şudur:

“(Benim zamanımda) Alaattin Çakıcı’nın operasyonel faaliyet için Yavuz Ataç ile sadece bir kez yurt dışına gittiği, operasyon yapılacak mahallinin gittiği ülke polisi tarafından (muhtemelen bir sızma neticesinde) onlardan önce basılıp mühürlendiği için geri döndükleri, Çakıcı’nın yaptığı tek şeyin bu seyahat olduğu,

Alaattin Çakıcı’nın Atina’da Agop Agopyan’ı, Beyrut’ta da Hiram Bey ile Ermeni Asala militanlarını öldürdüğü söylentilerine kendisinin de psikolojik olarak inandığını”.

Ayrıca, yazıda Belçika’da Alaattin ile beraber çalıştığı ifade edilen kişinin ismi ‘Osman Bar’ değil ‘Osman Var’dır. Hatırladığım kadarıyla Alaattin Çakıcı’nın adının da karıştığı bir cinayette öldürülmüştür.