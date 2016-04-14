MİT'in 'Hakan Fidan'ın Moskova'ya gittiği' iddiasına cevabı: Ne teyit ediyoruz, ne de yalanlıyoruz

Milli İstihbarat Teşkilatı Basın Müşaviri Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova'ya giderek Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüne dair iddiaya ilişkin olarak, “Kurumumuzun kuralları gereği sayın müsteşarın programı hakkında bilgi sahibi değiliz” yanıtını verdi. MİT'in basın müşavirinin açıklamasını bugünkü köşesine (14 Nisan 2016) taşıyan Diken yazarı Amberin Zaman, Yılmaz'ın "Ne teyit ediyoruz, ne de yalanlıyoruz" dediğini aktardı.

Rus Büyükelçiliğin basın ataşesi Igor Mityakov'a da aynı iddiayı sorduğunu söyleyen Amberin Zaman, şu cevabı aldığını yazdı:

"Mityakov mükemmel bir Türkçeyle aşağı yukarı benzer şeyler söyledi. 19’uncu yüzyılın Emperyal Rusya’sını andıran bir nezaketle sorumu Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı basın merkezine e-posta yoluyla aktarabileceğimi ifade etti. Fakat cevabın ‘çok hızlı’gelmeyebileceğini uyarısında bulundu."

Amberin Zaman, uzun yıllar Rusya üzerine çalışmalar yapan T24 yazarı Hakan Aksay'ın “Rusya ile ilişkiler düzeliyor ama Rusya’nın bundan haberi yok” başlıklı yazısına da dikkat çekti. Zaman, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde "mevcut tabloyu fevkalade özetlediğini" ifade etttiği Aksay'ın yazısından şu bölümleri paylaştı:

“Neredeyse beş aydır bir arpa boyu ilerleme bile sağlanamadı. Türkiye hatasını kabul etmiyor, özür dilemiyor, krizin ortadan kaldırılması için elle tutulur bir iyi niyet belirtisi sunmuyor. Rusya ise en baştan benimsediği katı ve duygusal tepkiden geri adım atamıyor -yalnız siyasi ve askerî alanda değil- ekonomi, kültür ve insani bağlara kadar geniş bir yelpazedeki ilişkileri engelleyerek‘Ankara’yı zorla yola getirme’ tavrından sonuç alamasa da geri dönemiyor.”

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