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15 Temmuz Darbe Girişimi

MİT'in 15 Temmuz raporu Meclis'te; Darbe Komisyonu'nun taslak metni bugün açıklanacak

Darbe Komisyonu 50'ye yakın kişiyi dinlemiş ve 3 Ocak'ta çalışmalarını tamamlamıştı

26 Mayıs 2017 09:07

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun taslak raporu bugün açıklanacak. MİT'in ve Genelkurmay Başkanlığı'nın 15 Temmuz'a ilişkin raporları da komisyona ulaştı. Komisyon Başkanı Reşat Petek bugün saat 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Darbe Komisyonu, hem Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan hem de Genelkurmay Başkanlığı’ndan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgi istemişti. Hürriyet'te yer alan habere göre, beklenen bilgi, MİT tarafından bir rapor halinde Darbe Komisyonu’na sunuldu.

Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, bugün saat 10.30'da hem MİT'ten gelen raporu hem de komisyonun raporunu taslak metin olarak açıklayacak.

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Darbe Komisyonu, 7 Ekim 2016'da ilk toplantısını yapmış, 50'ye yakın kişiyi dinlemiş ve 3 Ocak 2017'de de çalışmalarını tamamlamıştı.

Muhalefet, komisyonun çalışmaları tamamlamak için ek süre almaması ve Genelkurmay Başkani Orgenaral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenmemesi nedeniyle komisyona yönelik sert eleştiriler yöneltmişti.

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Meclis15 TemmuzDarbe GirişimiMİTGenelkurmay BaşkanlığıReşat Petek

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