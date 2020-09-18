Mithat Şen’in 40. sanat yılında Âlem sergisi

Art On İstanbul, sanatçı Mithat Şen’in 40. sanat yılında Âlem isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, 3 yıl aradan sonra "İstif" serisinin devamı niteliğindeki işleriyle bu coğrafyaya dair "âlem" bilgisinin imkân ve ihtimallerini ortaya koyuyor.

Art On İstanbul, 19 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı sergide, sanatçının büyük boyutlu eserlerine yer veriyor.

Art On İstanbul’dan sergi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Âlem", bizim kültürümüzdeki anlamıyla kapsayıcılığı olan bir sözcük; insan türünün dışındaki bilindik ve bilinmedik bütün varlıkları içeriyor. Yalnızca kendi türümüzü ve bildiğimiz türden canlıları değil yabancısı olduklarımızı, bilmediklerimizi de bütünlüyor. Her şeyi bir bütün olarak görmeye ve kavramaya yönelik bir âlem anlayışı, sergiyi izlemek için de bir kılavuz oluyor.

Tekrarı, melodinin dışındaki ritim bağlamında kullanarak ritmin tekrarıyla öne çıkan istifler kuran sanatçı, kurulduğu ilkeler bütünü içinden o ilkeleri zorlayarak evrimleşiyor.

Sanatçı, sergisini kendi sözleri ile şöyle anlatıyor: "Âlem, kainat tasavvuruyla ilgili zihinsel faaliyetlerimin sonrasında, kainatın düşünsel olarak metaforunun karşılığı olarak devreye girdi. İçinde yaşadığım coğrafyanın, kainat tasavvuruyla ilgili ve bu kainat tasavvurunun görselliği kavrayışıyla ve ortaya çıkarışıyla ilgili bir neden ve sonuç ilişkisi var. Âlem, bu coğrafyanın kainat tasavvurunu kapsıyor. Ben coğrafyanın resmini yapıyorum. Coğrafyadan kasıt, kadim geçmiş sınırlardır."

Ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi | 10.00-19.00

Detaylı bilgi ve görsel için: info@artonistanbul.com