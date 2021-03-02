Mithat Sancar'dan "HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir" diyen Bahçeli'ye: HDP, eninde sonunda bu ülkenin yönetimine ortak olacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'yi kapatma çağrısına, "Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek, bizleri daha da büyütecektir. Korkmaya devam etsinler. HDP umutla, inançla, kararlılıkla yürüyor. Büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek. Ve eninde sonunda çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacak. Bunu böyle bilsinler" diye yanıt verdi.

Bahçeli, bugünkü grup toplantısında HDP'yi hedef alarak, "Türkiye bir hukuk devleti ise HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir" demişti.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin "Lanet olsun oylarına, onların oylarının Allah belasını versin” ifadelerini de gündemine alan Sancar, "Zihinlerinin altındaki dillerine vurdu. Düşmanlık HDP'ye değildir, düşmanlık Kürt halkınadır. Bunların düşman olduğu şey sadece HDP bir parti olarak HDP değildir bir halk olarak Kürtlerdir ve Kürtlerle birlikte halkların mücadelesini yürüten herkestir" dedi. "Halka lanet okuma sizin için normal mi çıkın cevap verin! Cevap vermediğiniz takdirde Özhaseki’nin sözlerini benimsemiş olursunuz" diyen Sancar devamında iktidara, "Tartın, biçin, hangi sözlerle savunacaksanız çıkın savunun. Savunmuyorsanız çıkın halktan ve bizlerden özür dileyin" diye çağrıda bulundu.

Öte yandan, "Bizim arayışımız bizim imdadımıza yetişin çağrısı değildir. Biz direnmeyi de biliriz bedel ödemeyi de zaten bu yola çıkarken göze aldık. Bizim meselemiz bu ülkenin geleceğidir" diyen Sancar, "HDP'ye saldırılar işte bu umuda, bu hedefe yönelik saldırılardır. O nedenle birlikte olalım diyoruz. O nedenle demokrasiden yana derdi olan herkese her imkanda sesleniyoruz, bir araya gelmek için herkes ortak paydalarda çaba harcamayı sürdürsün. Biz hazırız. Bu konuda demokrasiden yana bir zerre derdi olan, adalet isteği olan, barış isteği olan herkesle bir araya gelmeye hazırız. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Görevlerimizi demokrasi, barış, emek için en son noktaya kadar yerine getirmeye hazırız. Bunu herkes böyle anlasın lütfen" diye konuştu.

Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ana dili bir halkın varlığı ve onurudur. Bugünlerde kampanya yürütülmektedir. Bu kampanyanın başlangıcını Diyarbakır'da 9 Kürt siyasi partisi ile çeşitli girişimler, platformlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte verdik. Kürtçe resmi dil olarak kabul edilsin, Kürtçe eğitim dili olarak kabul edilsin. Hangi halk grubundan olursa olsun bu kampanyaya imza vermesi sadece bir dayanışma gereği değil aynı zamanda bir insanlık görevidir. Kürt halkının ana dilinin resmi dil ve eğitimde kullanılacak dili olarak kabulü için başlatılan kampanyaya destek vermeye bir kez daha çağırıyorum bütün halkımızı."

Sancar'dan iktidara 'Özhaseki' çağrısı: Tartın, biçin hangi sözlerle savunacaksanız savunun, savunmuyorsanız özür dileyin

"(AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin "Lanet olsun oylarına, onların oylarının Allah belasını versin” sözlerine sert tepki) Özrü kabahatinden büyük. Aşırı olmasa sorun yok öyle mi? Biz sadece HDP'nin yönetimini burada hedef alıyoruz diyorlardı. Baktılar bunun inandırıcı bir tarafı yok. Bu yolla belki kitlemizi sindirebileceklerini sandılar. Baktılar o da yok. Öfkeleri öyle büyüdü ki, artık dillerinin ayarı da kalmadı. Dillerinin ayartı kaçmadı arkadaşlar, zihinlerinin altındaki dillerine vurdu. Düşmanlık HDP'ye değildir, düşmanlık Kürt halkınadır. Bunların düşman olduğu şey sadece HDP bir parti olarak HDP değildir bir halk olarak Kürtlerdir ve Kürtlerle birlikte halkların mücadelesini yürüten herkestir. Tartın biçin hangi sözlerle savunacaksanız çıkın savunun savunmuyorsanız çıkın halktan ve bizlerden özür dileyin."

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"O tuzağa düşmeyeceğiz, asla nefret dilini kullanmayacağız"

"Bu iktidarın düşmanlık politikalarıyla varmak istediği yerin farkındayız. O tuzağa düşmeyeceğiz. Asla nefret dilini kullanmayacağız, asla düşmanlaştırma politikalarına pirim vermeyeceğiz."

"HDP’yi siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Çünkü HDP onların oyunlarına kale suru gibi engel olmaya devam ediyor."

"Demokrasiden yana bir zerre derdi olan herkesle bir araya gelmeye hazırız"

"Bizim arayışımız bizim imdadımıza yetişin çağrısı değildir. Biz direnmeyi de biliriz bedel ödemeyi de zaten bu yola çıkarken göze aldık. Bizim meselemiz bu ülkenin geleceğidir. Bizim meselemiz bu ülkede adilce, hakça, onurluca, özgürce bir yaşam kurma mücadelesidir. HDP'ye saldırılar işte bu umuda, bu hedefe yönelik saldırılardır. O nedenle birlikte olalım diyoruz. O nedenle demokrasiden yana derdi olan herkese her imkanda sesleniyoruz, bir araya gelmek için herkes ortak paydalarda çaba harcamayı sürdürsün. Biz hazırız. Bu konuda demokrasiden yana bir zerre derdi olan, adalet isteği olan, barış isteği olan herkesle bir araya gelmeye hazırız. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Görevlerimizi demokrasi, barış, emek için en son noktaya kadar yerine getirmeye hazırız. Bunu herkes böyle anlasın lütfen. Arayışımız bu karanlık gidişata, bu zulüm yönetimine hep birlikte dur deme arayışıdır. O nedenle bizim isteğimiz halkın bütün toplumun bütün halkların refah içinde yaşayacağı geleceğin yolunu açma çabasıdır. En geniş demokrasi blogunu oluşturmak bizim temel hedeflerimizdendir. "