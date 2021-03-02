Bahçeli: CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır; HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılmasını bir kez daha gündemine alan MHP lideri Bahçeli, "CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır. HDP ise a’dan z’ye yozlaşmanın ve terör bataklığının içindedir. 13 insanımızın kafasına kurşun sıkmak suretiyle şehit eden teröristlere arka çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset ve demokrasi hayatında nasıl bir yer olacaktır? Gara’da yuvalanan teröristlere haber götürüp onlardan kanlı haber getiren milletvekillerinin şehit ve gazi yadigarı TBMM’de ne işi vardır?" diye konuştu.

Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devleti ise HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Demokrasiler de millet gerçeğinden beslenmiştir. Milletleşme sonuçlanmış değil devam edegelen dinamik bir süreçtir. Beraberce yaşanan her an tarihi nitelikli ittifakla benimsenmiş zengin bir zile, kutlu ülkelere doğru artan bir kaynaşmadır. Millet olma hali toplumun, sosyal kültürel ekonomik bağın tartışmasız uzlaşma alanıdır. Bir oyun havası ile neşelenmemiz bir ağıtla hüzünlenmemiz bu yüzdendir. Millet olma hali onu oluşturan alt kültürlerin inkarı anlamı taşımayacaktır. Bu açıdan MHP'nin millet anlayışı dışlayıcı, ötekileştirici ve uzaklaştırıcı değildir hiç de olmamıştır. Hiç kimsenin kökenini veya mezhebini küçümseyen, engelleyen, yasaklayan bir zihniyete yakın durmamız düşünülemeyecektir. TC'nin kuruluşunda da millet kavramı birleştirici ve bütünleştirici bir rol oynamıştır."

"Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz Türk milleti varlığı içinde kucaklamıştır. Milletin var olma azim ve iradesi olan milli şuur dirençli olduktan sonra hiçbir bölücü hiçbir iç ve dış düşman üzerimizde operasyon yapamayacaktır."

"Meseleye genişletilmiş yeni damarlardan girersek şu gerçeği net olarak görmemiz mümkündür; siyasal hedefler milletin manevi değerleriyle birleşmedikten sonra söylenen hiçbir söz millet vicdanında karşılık bulmayacaktır. Millete rağmen siyaset antidemokratiktir. Milletin haysiyet ve iradesiyle çatışan siyaset gayrimeşrudur. Milli iradeyi silahın vesayetine alan her müdahale her niyet darbedir. Millet iradesine cephe alan dayatmacı siyasetçilerin karşımıza geçip demokrat pozları vermesi su katılmamış iki yüzlülüktür."

"CHP sistemi ile bu hastalık kökten tedavi edilmiş. Cumhur İttifakı da hekim başı olmuştur, bu vasıtayla da milli gönüllerde taht kurmuştur."

Erken seçim açıklaması

"Çiğ süt içmediğimizden dolayı karın ağrısı çekmiyorum. Mahcup olacağımız korkup saklayacağımız bir eksiğimiz bir zaafımız olmadığı için rahatız. Sözümüzü dudaktan esirgemeyiz. Sözde demokrat özde despot olanların ne yaptığını neyi amaçladığını hangi kirli ilişkilere savrulduğunu hem görüyor hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz. Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması maksadıyla sipariş açıklama yapan gafillerin 2023'ün Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatma lüzumu görüyoruz."

"PKK’nın keşif kolu ve gözletme kulesi olan HDP"

"PKK’nın keşif kolu ve gözletme kulesi olan HDP ile yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar bunun adına da gerçek anlamından koparılmış demokratik güç birliği diyenler içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir."

"Savımız belli tarafımız belirgindir. Sevdamız millet gücümüz devlettir."

"2021 yılı istiklal marşının 100. Yıl dönümdür. Aynı zamanda 2021 istiklal marşı yıldır. Korkma diye başlıyor korkma varsın ihanet karanlık soslarda kol gezsin, korkma yine bütün dünya karşımıza geçsin Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Duruşumuz budur. Bu eser bu milletin duruşudur."

"CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır"

"CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır. HDP ise a’dan z’ye yozlaşmanın ve terör bataklığının içindedir. 13 insanımızın kafasına kurşun sıkmak suretiyle şehit eden teröristlere arka çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset ve demokrasi hayatında nasıl bir yer olacaktır? Gara’da yuvalanan teröristlere haber götürüp onlardan kanlı haber getiren milletvekillerinin şehit ve gazi yadigarı TBMM’de ne işi vardır? Küstahça devleti suçlayan üstelik milletin hazinesinden geçinen terörizmin çakar takmış militanlarına sabır göstermek Türk milletine saygısızlıktır. HDP tarih ve millet önünde suçludur. İttifak ortakları ağır bir vebal altındadır."

Bahçeli'den "HDP’ye oy verenler" açıklaması

"HDP’ye oy verenler PKK’nın uşağı terörün uzantısı olsun diye mi oy verdiler? HDP’yi tercih edenler cinayetlerin sökün etmesini mi istediler? PKK’nın arka bahçesi asıl suçunu iradesini ve varlığını Kandil’e bağlamış bir sözde partinin aldığı oy oranının demokrasi ile bağdaşması, insanlıkla anılması herkes bilmelidir ki şehitle caninin bir tutulması kadar korkunçtur. Şerefiniz kadar konuşun desek ağzını bıçak açmayacak ne kadar sabıkalı ve sicili karanlık kişi varsa HDP’yi kollamak için demokrasiyi kullanmaktadır. Demokratlığı ağızlarından düşürmeyen soytarılar Türkiye’nin karşısında teker teker yuvalanmışlardır."

Bahçeli'den eski Boğaziçi Üniversitesi rektörlerine: Çürük rektörler!

"Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar kime hizmet ediyorlar kimlerin değirmenine su taşıyorlar? Bazılarının geçmişte darbeci eylemlerini cümle alem bilmesine rağmen hep puslu ortamlarda öne çıkan bu çürük rektörler Türkiye’nin yaşadığı iç ve dış sorunlar hakkında bir defalık da olsa yerli ve milli duruş gösterecek onuru ne zaman ispat edecekler. Ellerine tutuşturulan metinlere heyecanla imza atan buçuk aydınlar Türk milletinin üzerlerindeki haklarını ne zaman ve daha hangi haller ortaya çıkarsa ödeyecekler?"

"HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır"

"Türk milleti ne olup bittiğini kimin kiminle hangi senaryonun parçası olduğunu açık bir şekilde görmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK ile iltisakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Başsavcılık inceleme sonucunda HDP’nin faaliyetlerinin terör eylemlerinin odağı haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek nihayetinde hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunacaktır. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açacağı dava üzerine AYM tarafından kesin olarak karara bağlanmaktadır. Türkiye bir hukuk devleti ise HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir. "

"FETÖ’cülerin ve PKK’lıların yargılandığı mahkeme süreçlerinin daha fazla uzatılmadan karara bağlanması, istismar kampanyasının önüne geçilmesi ertelenemez bir mecburiyettir."

"Aklı selim çağrısı yapan CHP’liler PKK’ya hala minnettar mıdır? İyi Parti HDP’lilerin yargı önüne çıkarılmasına destek midir köstek midir? İttifak ortağı CHP gibi fezlekelere ne var ne yok ona bir bakalım mı diyecekler yoksa adalet ve milletin çağrısına riayet mi edecekler. HDP’nin kapatılması konusunda CHP ile İyi Parti’nin tutumu ne olacaktır? Mutfakta yangın var diyenler vatandaki yangını ne zaman göre4cektir? HDP’ye destek PKK’ya destektir. PKK’ya destek Türkiye’ye ihanettir. CHP kime destek vermektedir? Zalime mi mazluma mı? İyi Parti kimin tarafındadır? Önümüzde büyük bir imtihan vardır. Ak koyun kara koyun yakında ortaya çıkacaktır. Süreç turnusol kağıdı görevi görecektir. MHP, amasız, fakatsız, ancaksız şekilde dokunulmazlıkların kaldırılmasına Evet diyecek HDP’nin kapatılmasını da sonuna kadar savunacaktır. Bizde kıvırma, u dönüşü, suya yazı yazmak, onun bunun telkinine kapılmak yoktur. Bir toplumda hatta uluslararası camiada terörün insan hayatına yönelen insanı yok etmeyi amaçlayan aşağılık bir eylem biçimi olduğu konusunda bir bilinç yoksa yıkım ve yok oluş kapıya kapanmış demektir."

Bahçeli'den S-400 yorumu

"ABD istemiyor diye, Türkiye aldığı S-400'ü Rusya'ya geri mi versin? Türkiye ABD'nin ne alıp sattığına karışıyor mu? Tehdit olursa silah mutlaka kullanılmalıdır. Tehdit yoksa silaha zaten gerek yoktur. Bize göre S-400 konusunda başkasının servis ettiği kriterler değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır. Silahları çürütmek için de onca maliyete katlanmadık.''