HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidar, Gara'daki sorumluluğunu örtmek için partimizi günah keçisi seçiyor, muhalefeti de sorumluluğuna ortak etmek istiyor

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Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, iktidarın çok açık ve ağır bir siyasi sorumluluğu olduğunu savunarak, "Bu sorumluluk en az iki alanda söz konusudur. Birincisi, operasyonun yapılma şeklidir, ikincisi, operasyon dışındaki seçeneklerin değerlendirilmemiş olmasıdır. Operasyonun amacı neydi? Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasından anlıyoruz ki amaç, alıkonulan görevlilerin kurtarılması olarak belirlenmiş. Eğer amaç gerçekten alıkonulmuş ve bugün rahmete gitmiş bu görevlilerin kurtarılmasıysa operasyon bu şekilde mi yapılmalıydı?" ifadesini kullandı.
"HDP'nin tutumu bellidir, biz demokratik çözümde ısrarcıyız" diyen Sancar, "Barış, bizlerin demokratik siyasette mücadelesine saygı duyularak gelebilir. Biz bu ülkede barışın teminatıyız. İstedikleri operasyonları yapsınlar bize karşı, bu hedefimizden zerre şaşmayacağız" dedi.
Sancar, "Biz kayıtsız şartsız hayattan yanayız, bu yol yol değildir. Kürt sorunu bu politikalarla çözülmez, sadece derinleşir, acı büyür. Toplum büyük tahribatlar yaşar. Toplum haline gelebilmemiz için tercihimizi hayattan yana kullanmak zorundayız. Sorunları diyalogla, müzakereyle çözmeyi seçmeliyiz. Bunu yapamazsak, diğer yol nefret dilidir, ölüm patikasıdır, yoksulluktur" görüşünü savundu.
Sancar'ın açıklamasından satır başları şöyle: