Mithat Sancar’dan Aydın Ayaydın açıklaması: Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın'ın T24'te yayınlanan "İşte size 2023 Cumhurbaşkanı adayları" başlıklı yazısının ardından Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında anlattığı diyaloglarına ilişkin açıklamaları hakkında konuştu. Sancar, “Kendisi anlattı, kendisi dinledi. Tek satır yorum yapmadım. 3-5 dakika sürdü ki vedalaşıp ayrıldım. Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır” dedi.

Aydın Ayaydın, T24’te kaleme aldığı “İşte size 2023 Cumhurbaşkanı adayları" başlıklı yazısında HDP’nin cumhurbaşkanı adayının Başak Demirtaş olacağını yazmış, yazısının sonuna eklediği, “Derken birden uyanıverdim. Sabah uyanınca bütün bu yazdıklarımın pembe bir rüyadan ibaret olduğunu gördüm” notu ise tartışma yaratmıştı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk’te yayımlanan Tarafsız Bölge programında Ayaydın’ın söz konusu yazısını konuklarına yorumlatmış; Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici tarafından eleştirilmişti.

Hakan, ardından yaptığı açıklamada Ayaydın’la söz konusu yazıyı kaleme almadan önce görüştüğünü ve aktardıklarının ‘rüya’ ironisine büründürülmüş gerçek bilgiler olduğunu söylemişti.

Aydın Ayaydın Ahmet Hakan programında ne dedi?

Hakan dünkü programına Aydın Ayaydın’ı çıkarttı. Sancar ile havaalanında tesadüfen karşılaştığını, aday belirleme ve ittifak sorularını yönelttiğini ifade eden Ayaydın, “Millet İttifakı bileşenleri ortak bir aday üzerinde anlaşırsa katkı verebileceklerini söyledi. 'Ortak adaya destek vereceksek bizim de o masada olmamız lazım' diyor. Milletvekili seçimlerinde hiçbir ittifakın içinde olmayacaklarını net bir şekilde söyledi” ifadelerini kullandı. Ayaydın, Hakan’ın, “Millet İttifakı ortak aday konusunda HDP'yi masaya çağırmazsa ne yapacaklar?” sorusuna da, “Kendi adaylarını gösterecekler. Sayın Sancar'a 'bu yüzden sizin ve Pelvin Buldan'ın ismi geçiyor aday olur musunuz?' dediğimde cevap vermedi. HDP'ye açılan bir dava var, 'Bu davada sizlerin de siyasi yasaklı olmanız isteniyor. Sizin kulislerinizden aldığım bilgi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi geçiyor. Başak Demirtaş'ın adaylığı sizin içinizde konuşuluyor mu?' diye sorduğumda evet de demedi hayır da demedi” diye yanıt verdi.

"Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Ahmet Hakan ve Ayaydın’ı eleştirdiği bugünkü yazısında, HDP Eş Genel Başkanı Sancar’ın konuya ilişkin açıklamasını aktardı. Uğuroğlu’nun, “Başak Demirtaş aday mı? İttifak içinde yer almayacaksanız HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı?” sorusunu yönelttiği Sancar, şunları kaydetti:

"Orhan Bey, CNNTürk yazınızı okudum ben de sizi arayacaktım ama toplantılar nedeniyle geciktim. İyi ki siz aradınız da gerçeği anlatma şansım doğdu. İstanbul Havaalanı'nda otururken yanıma gelen ama tanımadığım kişi, 'Hocam merhaba ben Aydın Ayaydın' dedi. Uçağım kalkmak üzere buyurun oturun dedim.

Hızla bir şeyler anlatıyordu. Aklımda kalan tek şey, "Erdoğan'ın hocasıyım diploması sahte değil" dediğidir. Kendisi anlattı, kendisi dinledi. Tek satır yorum yapmadım. 3-5 dakika sürdü ki vedalaşıp ayrıldım. Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır. Korumam ve danışmanım tanıktır."

Bildirici: Bakalım şimdi ne diyecek? Rüya mı, gerçek mi, yalan mı?

Medya Ombudsmanı Bildirici, kişisel sosyal medya hesabından Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’nun yazısını kaynak göstererek Sancar’ın açıklamalarına dikkati çekti. Bildirici, “Zaten yazısında ‘rüya’ demiş, sonra kulis olduğunu söylemişti. Bakalım şimdi ne diyecek? Rüya mı, gerçek mi, yalan mı?” sorusunu gündeme getirdi.