Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Ahmet Hakan, Aydın Ayaydın'ın "rüya"sını gerçek sandı; konuklarına yorumlattı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın'ın T24'te yayınlanan "İşte size 2023 Cumhurbaşkanı adayları" başlıklı yazısını CNN Türk'teki programlarında konuklarına yorumlatan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı eleştirdi.

Bildirici, "Tartışma programındaki 'derin siyasi analizlere' ve Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki yazısına bakarsanız Aydın Ayaydın, Başak Demirtaş’ın adaylığı ile ilgili bir 'kulis bilgisi' yazmış, ciddi bir siyasi gelişme varmış da onlar bunu konuşuyordu! Oysa gerçek hiç de böyle değil. Ben de bir dostun uyarısıyla 'Tarafsız Bölge' programındaki konuşmaları izleyip, Ahmet Hakan’ın yazısını okudum. Sonra da Aydın Ayaydın’ın yazısına bakınca gülmekten kendimi alamadım. Bence Ahmet Hakan da Aydın Ayaydın’ın yazdıklarını okusa ne programda böyle bir konuyu tartıştırır, ne de böyle bir yazı yazardı. Gülüp geçerdi sadece" ifadelerini kullandı.

Bildirici, Hakan'ın konuklarının Ayaydın'ın yazısını okumadığını söylerken, yazının sonunda yer alan "Sabah uyanınca bütün bu yazdıklarımın pembe bir rüyadan ibaret olduğunu gördüm" ifadesini hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Ahmet Hakan, Ayaydın’ın yazısını okusa son satırdaki '...bütün yazdıklarımın pembe bir rüyadan ibaret olduğunu gördüm' cümlesini de görür ve programı açarken bunu da söylerdi. Yazısında da 'kehanet'ten söz etmezdi. Oysa o ciddi ciddi kulisten, istihbarattan, partileri dolaşmaktan söz ediyordu.

Gerçekte Aydın Ayaydın, Ahmet Hakan’ın programda söylediği gibi ne parti binalarını dolaşmış ne liderlerle konuşmuştu! Kendi beklentilerini, düşünce ve belki de tahminlerini 'rüya' formatında yazmayı yeğlemişti. Bir siyasinin analizlerini 'rüya' diye yazması ne kadar doğru o da tartışılabilir ama Ahmet Hakan da konuklarına bir 'pembe rüya'yı yorumlatmış oldu…

Ahmet Hakan’a o yazıyı kim söyledi de okumadan programda aktardı, sonra da üzerine bir yazı kaleme aldı acaba? Gazetecilik adına üzücü…"