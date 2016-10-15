MİT'çinin gizli evliliğine AYM'den 'FETÖ' vetosu

İstihbarat uzmanı 'FETÖ'cü olduğu iddia edilen babanın kızıyla gizlice evlendi. Bunun üzerine başka bir kuruma nakledildi. İhlal başvurusu yapan uzmana AYM'den "Milli güvenlik evliliğinden daha önemli, devlet personeline özel kısıtlama yapabilir" yanıtı geldi.

MİT’te istihbarat uzmanı olarak çalışan Ö.Ç. 2001’de tanıştığı A.Ö. ile evlenmek isteyince müsteşarlıktan izin talep etti. Yapılan tahkikatta A.Ö.’nün babasının Fethullah Gülen cemaati mensubu olduğu belirtilerek "evlilik sakıncalı" denildi ve izin çıkmadı. Habertürk'te yer alan habere göre, istihbaratçı evlenmekten vazgeçtiğini belirten dilekçe verdi ancak 1 sene sonra gizlice nikâh kıydı. Bu süreçte yurt dışında görevli olan uzman operasyonel aksaklıklarla ilgili müsteşarlığı bilgilendirmediği için hakkında disiplin soruşturması açıldı. Eşi tarafından da deşifre edilen Ö.Ç. soruşturmanın sonucunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na uzman olarak atandı.

"Müdahale gayet orantılı"

İstihbaratçı bu görevi iptal etmek için dava açtı. Ankara 7. İdare Mahkemesi davayı reddetti, Danıştay da onadı. Bunun üzerine Ö.Ç. AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, başvurucunun "başka kuruma naklen atanması" şeklindeki müdahalenin orantılı olduğuna hükmederek özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vererek şunu açıkladı:

Milli güvenliğin korunması ve sağlanmasına yönelik olarak daha sıkı kuralların geçerli olduğu bir statüde personel istihdam ederken devletin takdir yetkisinin daha geniş olduğu da dikkate alındığında başvurucunun naklen atanması işleminin demokratik toplumda gerekli olduğu kabul edilmelidir.