T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MİT'çinin gizli evliliğine AYM'den 'FETÖ' vetosu

AYM'ye göre devlet personeline özel kısıtlama yapabilir

15 Ekim 2016 10:31

İstihbarat uzmanı 'FETÖ'cü olduğu iddia edilen babanın kızıyla gizlice evlendi. Bunun üzerine başka bir kuruma nakledildi. İhlal başvurusu yapan uzmana AYM'den "Milli güvenlik evliliğinden daha önemli, devlet personeline özel kısıtlama yapabilir" yanıtı geldi.

MİT’te istihbarat uzmanı olarak çalışan Ö.Ç. 2001’de tanıştığı A.Ö. ile evlenmek isteyince müsteşarlıktan izin talep etti. Yapılan tahkikatta A.Ö.’nün babasının Fethullah Gülen cemaati mensubu olduğu belirtilerek "evlilik sakıncalı" denildi ve izin çıkmadı. Habertürk'te yer alan habere göre, istihbaratçı evlenmekten vazgeçtiğini belirten dilekçe verdi ancak 1 sene sonra gizlice nikâh kıydı. Bu süreçte yurt dışında görevli olan uzman operasyonel aksaklıklarla ilgili müsteşarlığı bilgilendirmediği için hakkında disiplin soruşturması açıldı. Eşi tarafından da deşifre edilen Ö.Ç. soruşturmanın sonucunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na uzman olarak atandı.

 

"Müdahale gayet orantılı"

 

İstihbaratçı bu görevi iptal etmek için dava açtı. Ankara 7. İdare Mahkemesi davayı reddetti, Danıştay da onadı. Bunun üzerine Ö.Ç. AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, başvurucunun "başka kuruma naklen atanması" şeklindeki müdahalenin orantılı olduğuna hükmederek özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vererek şunu açıkladı:

Milli güvenliğin korunması ve sağlanmasına yönelik olarak daha sıkı kuralların geçerli olduğu bir statüde personel istihdam ederken devletin takdir yetkisinin daha geniş olduğu da dikkate alındığında başvurucunun naklen atanması işleminin demokratik toplumda gerekli olduğu kabul edilmelidir. 

ETİKETLER

MİTçiFETÖcüAYMnikahvetokararatamanakilFETÖcü babagizlice evlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24