‘MİT’çiler kaç para alıyor?’

T24 - MİT’e internet üzerinden gönderilen mesajlar arasında, ‘Telefonumun dinlendiğini nasıl anlarım?’, ‘Kadınlar MİT’e girebilir mi?’ ve "Üniversite öğrencileri MİT’te staj yapabilir mi?" gibi sorular var.



Geçen ay Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sayfasını 227 bin 134 kişi ziyaret etti. Bin 998 kişi MİT’e e-posta gönderdi. Bunlardan 796’sı "yardımcı olma" niteliği taşırken, bin 192 kişi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi talebinde bulundu. MİT yetkilileri, toplam731 bilgi talebine yanıt verdi. Böylece eylül ayında MİT’e ulaşan e-postaların yüzde 60’ı bilgi isteme, yüzde 40’ı da "yardımcı olma" içerikli oldu.



MİT’e en çok sorulan soruların başında, "MİT Müsteşarlığında işe yeni başlayan kişi ne kadar maaş almaktadır?" ve "Evli olmak MİT’te çalışmaya engel midir?" geliyor. "Telefonumun dinlendiğini nasıl anlarım?", "MİT mensuplarının silah taşıma yetkisi var mıdır?" ve "MİT’te çalışan bir kişi, hangi hallerde kimliğini açıklayabilir" gibi soruların yanı sıra "Kadınlar MİT’e girebilir mi?" ve "Üniversite öğrencileri MİT’te staj yapabilir mi?" gibi çalışmaya yönelik sorular öne çıkıyor.







Kadın personel azalıyor



Öte yandan kısa süre önce kadın personel istihdam etmemekle eleştirilen ve cinsiyet ayrımcılığıyla suçlanan MİT’te kadın personel sayısında azalma yaşandığı ortaya çıktı. MİT’in personel istatistiklerine göre 1 Ocak 2011’de yüzde 19,2 olan kadın personel oranı, temmuz ayında 18,9’a geriledi. Ayrıca MİT personelinin yüzde 75’i 26-45 yaş aralığında.





Sistem ihbarları gizli tutuluyor



MİT’in web sitesinde özel hazırlanmış bir "istihbarat verme" formu bulunuyor. Formun üzerinde, "yardımcı olma" içerikli mesaj göndermek isteyenlere "gizlilik" garantisi veriyor. Secure Socret Layer (SSL) programı sayesinde korunan MİT’in internet sitesinde ilgili sayfada şu ifadeler yer alıyor:



"Ülke güvenliği bağlamında, 2937 sayılı MİT Kanunu’nda yer alan görevlerimiz kapsamında herhangi bir çaba sarf etmeksizin, gördüğünüz duyduğunuz, bildiğiniz hususları aşağıdaki format çerçevesinde iletmeniz görevlerimize katkı sağlayacaktır. Mesajınızı isim vermeden de gönderebilirsiniz ancak herhangi bir araştırmaya yönelmemizi istiyorsanız kendinize ulaşmamızı sağlamak üzere adınızı soyadınızı ve adres detaylarını da göndererek mesajınızı gönderebilirsiniz. Bu formu kullanacakların kimliği üçüncü kişi ve kurumlar nezdinde saklı tutulmaktadır."







