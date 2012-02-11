MİT'çi Kaşif Kozinoğlu kalp krizinden öldü...

Adli Tıp Kurumu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi’ndeki ani ölümüyle ilgili yaklaşık 3 ay süren kapsamlı otopsi çalışmasını tamamladı.

Haberturk'ün haberine göre, Kozinoğlu’nun kronik iskemik kalp hastalığı nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmesinden sonra, öldürüldüğü yönünde iddialar ortaya atılmış, bu nedenle Adli Tıp Kurumu, bütçesinide aşarak Amerikan laboratuvarlarında kullanılan yöntemlerle zehir taraması yapmıştı.

Kozinoğlu’ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı. Bu analizler, tekrar tekrar yapılarak sonuçlar teyit edildi. Kozinoğlu’nun kesin ölüm raporuna göre kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiği belirlendi. Adli Tıp raporu dün, soruşturmayı yapan savcıya gönderdi.

Kronik istemik kalp krizi

Kalbin kanlanmasını ve oksijenlenmesini sağlayan koronerarterin, çoğunlukla yağlı plak (ateromplağı) yüzünden mekanik olrak daralmasıdır. Koronerarterdeki daralmanın şiddeti hastalığın seyrin de önemli olmakla birlikte, daralma şiddeti az olsa bile yağlı plaklarda ani çatlama, damarın tamamen aniden tıkanması ile kalp krizi ne yol açabilir.