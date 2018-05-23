"MİT tutanaklarını CHP Sözcüsü Tezcan'dan temin ettim" diyen CHP'li Erdem'den yeni açıklama

T24 Haber Merkezi

Hakkında ‘FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edilen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, davaya konu olan MİT tutanaklarının kendisine şu anki CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından verildiği yönündeki açıklamalarıyla ilgili konuştu. MİT tutanaklarının aleni olduğunu savunan Erdem, “Sn. Tezcan 3-4 sene önce çıktı bunları göstererek basın açıklaması yaptı. Bu da bilinen, haber olmuş ve özel bir durum taşımayan bir şey” dedi.

Erdem, "Sn.Tezcan ile ilgili çarpıtılan mesele şudur. Kendisi 4 yıl önce basın toplantısı yaparak zaten o belgeleri göstermişti. Ve basın konuyu öğrenmişti. Ortada gizli kapaklı bir şey yok. Mal bulmuş mağrib gibi atlamanıza da gerek yok" diye ekledi.

“Bıkmadınız mı tezvirattan, usanmadınız mı?"

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Erdem, “Bıkmadınız mı tezvirattan. Usanmadınız mı? Bilinen şeyleri yeniymiş gibi sunmak ayıp değil mi ey havuz medyası. Dün Artı TV’de katıldığım programda bana çeşitli sorular soruldu. Bu sorulara daha önce söylenmemiş ve bilinmeyen hiçbir cevap vermedim. Ama utanmazca ve aymazca haberler görüyorum” ifadelerini kullandı. Erdem, şöyle devam etti:

“Milletvekilimiz Dursun Çiçek, Ahmet Hakan ile yaptığı bir söyleşide soru üzerine, vekillerimiz kayyum atanan gazetelere görevlendirme ile gitti demişti. Neredeyse 1 yıl önce. Bu yeni bir şey değil. Zaten bilinen birşey. Yeni gibi sunmaları çirkeflik..

"Yahu bu tutanaklar zaten aleni, herkeste var"

"Yine MİT tırları tutanakları soruldu programda. Yahu bu tutanaklar zaten aleni, herkeste var. Sn.Tezcan 3-4 sene önce çıktı bunları göstererek basın açıklaması yaptı. Bu da bilinen, haber olmuş ve özel bir durum taşımayan birşey. Nasıl sunuyor bunu havuz? Çirkefçe...

"2 yıl önce SÖYLEDİĞİM bir şeyi bugün SORU ÜZERİNE tekrarladığım zaman, mal bulmuş mağrib gibi üstüne atlıyorlar. Ne CHP’liliğimi ne partime bağlılığımı havuzun tartışma haddi yoktur.

"Tezcan, 4 yıl önce basın toplantısı yaparak belgeleri göstermişti"

"Ayrıca Artı TV’deki programda bana; “hakkınızda şu şu iddialarla yakalama isteniyormuş” diye soruldu. Ben; “zaten defaatle söylenmiş olan sözleri tekrar ettim. Söz söylendiğinde haber yapmayan havuz şimdi sanki ilk kez söylenmiş gibi haber yapıyor.”

"Sn.Tezcan ile ilgili çarpıtılan mesele şudur. Kendisi 4 yıl önce basın toplantısı yaparak zaten o belgeleri göstermişti. Ve basın konuyu öğrenmişti. Ortada gizli kapaklı bir şey yok. Mal bulmuş mağrib gibi atlamanıza da gerek yok.

Tek dertleri seçimi kaybetmemek. Bunun için amansızca algı yaratmaya çalışıyorlar. Lakin başaramayacaklar. Kaybedecekler. Yalanlarla iftiralarla bir yere varılamayacağını öğrenecekler. Saygılarımla…”

Ne olmuştu?

CHP'de liste dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen Erdem, Artı TV’de telefonla katıldığı televizyon programında kayyıma devredildiği sırada Zaman gazetesinin önüne CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittiklerini ve MİT tutanaklarını kendisine şu anki CHP Parti Sözcüsü Tezcan’ın verdiğini söylemişti.