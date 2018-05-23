Eren Erdem: Zaman gazetesinin önüne Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim, Tezcan'ın temin ettiği belgelerle tweet attım

CHP'de liste dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen Eren Erdem, telefonla katıldığı televizyon programında geçmişe dair açıklamalarda bulundu. Erdem, Zaman gazetesinin kayyıma devredildiği sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla binanın önüne gittiğini söyledi. Aday olamayan Erdem, dava konusu olan MİT tutanaklarını kendisine şu anki CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından verildiğini iddia etti.

Artı TV'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Erdem, aday olamamasının ardından dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Erdem'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Henüz bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı bulunmuyor. Şu anda İstanbul'da, evimdeyim. Şunu ifade etmek isterim ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim ve 24 Haziran tarihine kadar da milletvekili olmaya devam edeceğim.

Sosyal demokrasiye gerçekten inanan, Türkiye'nin sol bir siyasetle yaşadığı bu buhrandan çıkabileceğini düşünen bir siyasetçiyim.

Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etmek şeklinde bir suçlamayla soruşturma açmışlar. Bunu da iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi MİT TIR'ları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweet'ler. Diğeri de Zaman gazetesi ve benzer kurumların önüne gitmek.

Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede bir talimat vardır, partimin bir iradesi vardır. O gün de Zaman gazetesinin önüne genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'na verdiği talimatla gittik.

Diğeri de MİT TIR'ları davası hususunda yaşanan hadise. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek tweet'ler attım."