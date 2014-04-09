MİT TIR'larıyla ilgili iki asker gözaltında



Adana'da MİT'e ait olduğu iddia edilen tırların durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 asker gözaltına alındı.

Adana'da MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemenin haklarında yakalama kararı çıkardığı iki muvazzaf asker için Ankara'da görev yaptıkları yerlerde gözaltı işlemi yapıldı.

Haklarındaki yakalama kararı kendilerine tebliğ edilen askerlerden biri soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya gönderildi. Diğer askerin de Ankara'daki işlemlerinin ardından Adana'ya gönderileceği bildirildi.