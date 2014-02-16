Hükümet tarafından başlatılan, polis ve savcı operasyonlarının nedenlerinden biri olan Adana’daki TIR baskınının görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberinde, Adana’da MİT’e ait TIR’lara yapılan baskına ilişkin görüntüler olduğu belirtildi. Söz konusu görüntülerde jandarma komandoları, MİT personelinin olduğu araca giderek, 4 MİT görevlisini darp ettiği kaydedildi. Habere göre görüntüler, Ceyhan Sirkeli Gişeleri’nde bulunan karayolları binasına ait güvenlik kamerasından alındı.

Görüntülerin, baskında bir anormallik olduğunu sezen bir karayolu görevlisi tarafından manuel biçimde zoom yapılarak çekildiği ifade edildi.

Karayolu görevlisinin ifadesine de başvuruldu. Görüntüler Vali Hüseyin Avni Coş’un talimatı ile tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri’ne teslim edildi. Bir saati aşkın görüntülerde baskın anında 4 MİT görevlisinin yaka paça araçtan indirildiği, yere yatırıldığı ve jandarmalar tarafından darp edildiği görülüyor. Görüntüler, çok sayıda jandarmanın Ceyhan otoban gişelerinde 3 TIR gelmeden tertibat alıp kontrol noktası oluşturmasıyla başlıyor. MİT görevlileri darp edildikten sonra çok sayıda jandarma komando 2’si kırmızı, biri beyaz üç TIR’ın dorsesine çıkıp konteynırlara bakıyor.

Öte yandan, soruşturmanın casusluk iddialarına ilişkin kısmına yönelik yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.