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Adana'da MİT TIR'larının durdurulması hakkında 'casusluk' operasyonu başladı

Adana'da MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili bu sabah operasyon başlatıldı

25 Şubat 2014 14:36

Arzu Yıldız \ Ankara

Adana’da 1 Ocak’ta ve 1 Ocak'tan bir hafta sonra durdurulan ancak ‘devlet sırrı’ olduğu gerekçesiyle aratılmayan tırlarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce başlatılan "casusluk" ve tırlarla ilgili ihbarı yapan kişilere yönelik soruşturmada bu sabah harekete geçilerek operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin Ankara Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne gönderdiği talimat doğrultusunda Ankara’da biri Demetevler Mahallesi'nde olmak üzere iki adrese yönelik arama kararı uygulamaya konuldu.

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