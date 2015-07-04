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MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili iddianame kabul edildi

Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 savcı ve bir albay hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor

04 Temmuz 2015 00:06

Hatay ve Adana'da Suriye'ye silah taşıdığı iddia edilen MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 4 savcı ve 1 albayla ilgili iddianame Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

1 Ocak 2014’te Hatay, 19 Ocak 2014’te de Adana’da ’mühimmat ve silah’ taşıdıkları iddiasıyla durdurulan TIR’larla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Özel Yetkili Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, Özel Yetkili Savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman ile Adana eski İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay, çıkarıldıkları Tarsus 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ’casusluk’ suçlaması ile tutuklanmıştı. 

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, TIR’ların durdurulmasıyla ilgili soruşturma sonunda savcılar ve Albay Çokay hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek" suçundan ömür boyu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 8’er yıl ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 

Tarsus 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi 324 sayfadan oluşan iddianameyi kabul etti. Savcılar ve Albay Çokay, Tarsus 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son savunmalarını yapacak. TIR’ların Adana Ceyhan’da durdurulmasıyla ilgili Osmaniye Başsavcılığı ve Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde durdurulmasıyla ilgili de İskenderun Başsavcılığı’nca kovuşturma devam ediyor. Buralarda da davaların açılması bekleniyor.

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mit tırlarısavcılarSüleyman BağrıyanıkÖzcan ŞişmanAziz TakçıAhmet Karaca

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