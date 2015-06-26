MİT TIR'ları davasında yargılanan savcıların tahliye talebi reddedildi

Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı ile 3 savcının avukatlarının tahliye talebi reddedildi.

Eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Başsavcı Özcan Şişman ve savcılar Aziz Takçı ile Ahmet Karaca'nın avukatları "delil durumunda değişiklik olduğu" iddiasıyla Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye başvurusu yaptı. Başvuruyu inceleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Oy çokluğuyla alınan karara mahkeme üyelerinden birinin muhalefet şerhi koyduğu öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, başsavcı vekili Ahmet Karaca, savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman ile eski Adana İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay, Suriye'ye silah ve mühimmat taşıdığı Cumhuriyet gazetesinde de yer alan MİT TIR'larının durdurulması emrini verdikleri için görevden alınarak “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklanmışlardı.