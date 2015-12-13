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MİT TIR’larından tutuklanan Albay Cihangiroğlu: Eğer TSK örgütse, ben de örgüt üyesiyim!

"FETÖ üyesi misiniz diye sordular, ben 40 yıllık askerim"

13 Aralık 2015 11:38

Adana ve Hatay’da durdurulan MİT TIR’larına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Albay Burhanettin Cihangiroğlu, 40 yıldır asker olduğunu belirterek “Eğer TSK örgütse, ben de örgüt üyesiyim” dedi. Cihangiroğlu, kendisinin suçlanabileceği bir delil olmadığını söyledi.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Fikri Sağlar’ın Silivri cezaevinde ziyaret ettiği Albay Cihangiroğlu şu açıklamaları yaptı:

MİT TIR’larının olduğu davayla ilgilenen kriminal daire başkanıydım. İstanbul, Ankara, Aydın ve Van’da 4 ana laboratuarımız ve bana bağlı 300 kişilik özel yetişmiş ekip var. Olay, Ocak 2014′te oldu. Ben en üstteyim. 4 laboratuvar amiri, onların altındaki 4 delil inceleme uzmanı, bir kısım amiri, bir şube müdürü ve Ankara’daki laboratuvar amiri tutuklandı. Delilleri niye incelediniz diye suçlandık.

 

“Olaydan 22 ay sonra beni tutukladılar”

9 yıl daire başkanlığı yaptım. CMK gereği sadece savcı ve mahkemeden iş alırız. Akredite laboratuvarız. Biz, savcı ve mahkemeye bilirkişilik yapıyoruz. Olaydan 22 ay sonra beni tutukladılar. Olay yerinde elde edilen deliler bize geldi. Bilirkişiyiz, gelen malzemeye bakarız. Bilirkişi raporu sızdı basına. Gönderilen nedir? diye soruldu, biz de cevap verdik. Niye çabuk incelediniz diye soruyorlar. Mühimmatın orada bekletilmesini uygun görmeyiz, çabuk inceleriz. Niye rapor verdiniz, neden hızlı verdiniz diyorlar.

 

“Eğer TSK örgütse, ben de örgüt üyesiyim”

FETÖ üyesi misiniz diye sordular. 40 yıllık askerim. Anamın kucağında Kuleli Askeri Okulu’na girdim. Başka bir şey bilmem. Örgüt üyesi misin diye soruyorlar. Eğer TSK örgütse, ben de örgüt üyesiyim. Beni suçlayacak bir delil yok. Benim görev yaptığım laboratuarın amiriyle niye görüştün diyorlar? Bundan daha doğal bir şey olamaz. “

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