MİT TIR'larından tutuklanan albayın avukatı: Cemaat sosuyla TSK'ya kumpas sürüyor

MİT TIR’ları soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu’nun avukatı Harun Taşkın, "iktidarın, orduya yönelik kumpas kurduğu bahanesiyle cemaati tasfiye ettiğini, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik tertibin cemaat sosu kullanılarak hız kesmeden sürdüğünü" iddia etti.

MİT TIR’larıyla ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında Tümgeneral İbrahim Aydın, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu tutuklanmıştı. Cihangiroğlu’nun avukatı Harun Taşkın, yazılı açıklama yaparak müvekkiline isnat edilen suçlamaları reddetti.

Avukat Harun Taşkın, TIR olayıyla ilgili olarak müvekkilinin o dönem başında bulunduğu Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’ndan savcının, yürürlükteki mevzuat gereği bilirkişi raporu istediğini hatırlattı. Bu raporun da tutuklamaya tek gerekçe olarak gösterildiğini ifade eden Taşkın, yargısal faaliyet gösteren savcının gönderdiği delile ilişkin hiçbir öznel görüş içermeyen, tamamen teknik bir rapor hazırlanmasının casusluk faaliyeti olarak gösterildiğini söyledi. Taşkın, yürürlükte olan mevzuata göre görevini yapmasının suç olarak gösterildiğini ifade etti.



Söz konusu malzemelerin yüksek öneme sahip askeri mühimmat olması nedeniyle kendilerine ulaştığı gün müvekkilinin sıralı komutanlarına bilgi verdiğini kaydeden Taşkın, komutanlarının emri üzerine de bizzat müvekkilinin konuyu İçişleri BakanlığıMüsteşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu’na makamında aktardığını belirtti. Avukat Taşkın, “Müvekkilim darbeyle suçlanıyor ama kendisine gelen konuyu anında darbe yapacağı söylenen hükümete iletiyor.” dedi. Taşkın, söz konusu komutanların ve müsteşarın dinlenmesini talep edeceklerini söyledi.



Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi MİT TIR’ları olayında da şikayetçinin AKPolduğunu belirten Taşkın, atılı suçlamanın ise AKP’ye darbe olduğunu kaydetti. Şimdi de hükümete darbe yapacağı gerekçesiyle jandarmanın hedefe konduğunu belirten Taşkın, gizli bir tanığın ifadesine göre 250 kadar subayın hedefe konduğunu söyledi.



Daha önce tertipler kurulduğunu ve hükümetin sorumlu olarak cemaati gösterdiğini ifade eden Taşkın, “Güya orduya kumpas kuran Cemaati tasfiye etmiştir. Ancak TSK’ya yönelik kumpas hız kesmeden sürüyor. Ancak bu kez farklı bir sos kullanılıyor; Cemaatsosu.” dedi.



Müvekkilinin bir buçuk sene önce emekli olmasına rağmen savcılığın, muvazzaf asker gibi ifadeye çağırdığını kaydeden Taşkın, bu kadar basit bir ayrıntının dahi soruşturmanın ciddiyetini gösterdiğini belirtti. Taşkın, müvekkilinin görev süresinin Yüksek Askeri Şura kararıyla 1 yıl uzatılan istisnai subaylardan olduğunu, jandarmakrıminali uluslararası akredite bir kuruluş haline getirdiğini de ifade etti.