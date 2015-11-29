MİT TIR'ları soruşturmasında 3 üst düzey komutan tutuklandı

Adana'da durdurulan MİT TIR'larına ilişkin dün ifade veren ikisi general, biri albay 3 komutan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Aydın, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nu ifadeye çağırmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen 3 subay, şüpheli sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermişti. Cumhuriyet Başsavcıvekili Fidan, 3 subayı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti.

Tümgeneral İbrahim Aydın ve emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun ise "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması istendi. 3 komutan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.