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15 Temmuz Darbe Girişimi

"MİT TIR'ları soruşturmasında tutuklanan general, cuntacıların görev listesinde"

Celepoğlu, Kasım 2015’te soruşturma kapsamında tutuklanmıştı

22 Temmuz 2016 20:09

Al Jazeera, Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun, cuntacıların hazırladığı görev listesinde yer aldığını öne sürdü. 

Selahattin Günday'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "Kasım 2015’ten beri tutuklu olan Celepoğlu’nun isminin karşısında görev yeri olarak ‘Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanlığı’ yazıyor" ifadesi yer aldı.

 

"Tutuklu general cuntacıların görev listesinde" başlığıyla yayımlanan (22 Temmuz 2016) haber şöyle:

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından ‘paralel yapı soruşturmaları kapsamında tutuklu’ bulunan sanıkların yattığı cezaevlerinde de ciddi ek güvenlik tedbirleri alındı. Nedeni ise ‘darbe gerçekleşmesi halinde görev alacakların oluşturduğu atama listesi’... Soruşturma kapsamında darbeci askerlerden ele geçirilen bu listeyi inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir detayı fark etti.

İsim listesinde tutuklu general Hamza Celepoğlu’nun da ismi yer alıyordu.

Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT) tırlarının durdurulması olayı kapsamında tutuklanan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da ‘darbeciler tarafından görevlendirilen’ isimler arasında yer aldı.

İncelemelerde bu detayı fark eden savcılık, paralel yapı soruşturmaları kapsamında tutuklu olan sanıkların yattığı cezaevlerinde ek tedbir alınması talimatını verdi.

Ocak 2014’te MİT’e ait tırlar Adana’da durduruldu. Fethullah Gülen yapılanmasına ait askerler tarafından durdurulduğu iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu hakkında da işlem başlattı. Celepoğlu, Kasım 2015’te soruşturma kapsamında tutuklandı. 

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