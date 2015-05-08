MİT TIR’ları soruşturmasında 4 savcı ve 1 albay tutuklandı

1 Ocak 2014'te Hatay, 19 Ocak 2014'te de Adana'da 'Mühimmat ve silah' taşıdıkları iddiasıyla durdurulan TIR'larla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün haklarında verilen tutuklama istemiyle yakalama kararının ardından gözaltına alınan dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman ile Adana eski İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay, çıkarıldıkları Tarsus 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklanan 4 savcı Adana Kürkçüler Cezaevi'ne, Albay Özkan Çokay ise Adana Askeri Cezaevi'ne gönderildi.

14 saat sürdü

DHA'da yayımlanan habere göre savcılar, mahkemeye çıkarıldıkları yaklaşık 14 saat süren boyunca, 3 kez reddi hakim talebinde bulundu. Savcılar, tutuklanmalarının ardından polislerin oluşturduğu koridor içerisinde araca bindirildiği sırada, adliye önünde bekleyen yakınları tarafından alkışlamaya başlandı. Yakınlarını selamlayan savcıların morallerinin yüksek olduğu gözlendi. 4 savcı ana çıkış kapısından çıkarılırken, eski Adana İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay da otopark çıkışından götürüldü.

'Adalet Bakanı, Başsavcı'nın amiri değil'

Mahkeme Başkanı'nın, duruşmanın başında müvekkili Başsavcı Süleyman Bağrıyanık'a "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'İşlem yapma' dediği halde neden yaptın?" diye sorduğunu belirten avukatı Aziz Erbek, adliye çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada Adalet Bakanı'nın, Başsavcının amiri ve yetkilisi olmadığını söyledi. Başsavcı Süleyman Bağrıyanık'ın yaptığı görevde bağımsız olduğunu vurgulayan avukat Aziz Erbek, "Ama Türkiye'de ne savcı teminatı kalmış, ne hakim bağımsızlığı kalmış. Tamamen diz üstü çökmüş yargı, iflas etmiştir. Türk yargısını bu hale getirenlere yazıklar olsun. Gecenin bu saatinde, onlarca yıl hukukun egemen olması için görev yapmış bu insanlar, kollarına polis girip cezaevine götürülüyor. Hepimiz infial halindeyiz. Türk halkı bunu unutmamalı. Bugün egemen olanlar, yarın sanık sandalyesinde oturacağını unutmamalı" dedi.

'Mahkeme hukuki bir karar vermedi'

Adliye çıkışı yaptığı konuşmada, hukuki bir açıklamada bulunmayacağını söyleyen savcıların avukatlarından Alpdeğer Tanrıverdi, "Bunun sebebi ise mahkemenin hukuki bir karar vermemesidir. Hayatınız boyunca görebileceğiniz en kahraman adam, en dürüst adam Aziz Takçı ve arkasından bir senedir tanıdığım Özcan Şişman, öteki savcılar ve Albay Özkan beyi de dahil ederek söylüyorum, böyle bir savunmaya rastlanılmadı. Türk hukuk tarihinin en müthiş savunması yapıldı bugün" diye konuştu.