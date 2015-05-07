MİT TIR'ları savcısı Takçı: Hakkımızdaki tutuklama kararı eşkıyalık!

Haklarında tutuklama kararı verilen eski savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman “bugün olsa aynı şeyi yapacaklarını” belirterek kararın keyfi olduğunu belirtti. 19 Ocak 2014’de Adana’da arama yaptırdığı MİT’e ait TIR’lardaki silahları kayıt altına alan Aziz Takçı, “Tek kelimeyle eşkıyalık” dedi.

Cumhuriyet'ten Ahmet Şık'ın haberine göre, Takçı ve Şişman tutuklama kararını şöyle değerlendirdi:

Aziz Takçı: Anayasayı bertaraf edip, bir takım saray soytarılarının emriyle tutuklama kararı veriyorsan artık diyecek bir şey kalmamıştır. Ama şu bilinmeli ki hukuk bu ülkeye hakim olduğunda eşkiyaya da haddi bildirilir. Yakın zamanda iki hakim arkadaşımız verdikleri kararlar nedeniyle tutuklandı. Bir kararından dolayı hakim tutuklayabilecek kadar gözü dönmüş bir yapıdan her şey beklenir. Suç örgütü devlete egemen olmuş. Bizler hukukçu olarak eşkıyalık yapamayız. O zaman da bir hukukçu olarak hukukun ilkelerini gözeterek hareket ettim. Bir yasadışı sevkıyat ihbarı varsa savcı buna arkasını dönemez. Şüpheli her kim olursa olsun görevini yapmak zorundadır. Yaptıklarımın arkasındayım. Bugün yine aynı şeyi yaparım. Hakkımdaki suçlamayı bilmiyorum.

Özcan Şişman: Memleketin bu hale gelmiş olmasından dolayı üzgünüm. Karara şaşırdım. Çünkü bu kadarını beklemiyordum. Hukuk şu anda tamamen suç işleyenlerin kontrolüne geçti... Hukukun emirlerini yerine getirirken ne kimseyle görüştüm ne de birilerinden talimat aldım. Tamamen kendi inisiyatifimle karar aldım ve uyguladım. Bugün olsa aynı şeyi yine yapardım. Bir suç ihbarı yapılan konuyla ilgili işimi yapmam, TIR’ları aramamın engellenmesi hukuksuzdu. Devlet sırrı diyerek engellendim. Bir suç ihbarını araştıran savcıya, “Devlet görevlisiyim, dokunamazsın. Arayamazsın” denilemez. Bu kişiler uyuşturucu sevkıyatı, öldürdükleri birilerinin cesedini de taşıyor olsalardı yine devlet sırrı diyeceklerdi. Suç işleyen yapılar böyle yapar. Şimdi güce biat edenler hukuku yok sayıyor.