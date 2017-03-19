MİT TIR'ları savcılarını tutuklayan hâkim de aralarında; ihraç edilen yargı üyelerinden dikkat çeken isimler kimler?

HSYK’nin 'FETÖ' ile irtibatlı oldukları iddiasıyla ihraç ettiği 202 hâkim ve savcı arasında dikkat çeken isimler yer aldı. İhraç edilen 7 bölge adliye mahkemesi üyesi, bizzat HSYK tarafından geçen yıl istinaflara atanmıştı. MİT TIR’ları savcılarını tutuklayan mahkemenin üyesi Hâkim Elif Korkmaz ile hemşire Ayşegül Terzi’ye tekme atan sanık Abdullah Çakıroğlu’nu yargılayan ve ilk duruşmada serbest bırakan hâkim İbrahim Uyanık da ihraç edildi. İhraç edilen Hâkim Fatma Altun Şahin, bir dönem Şike davası ile Gezi eylemlerinde aktif rol oynayan Çarşı Grubu’na açılan "terör örgütü" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yaptı.

HSYK, cuma akşamı oy birliğiyle 202 hâkim ve savcıyı, 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla meslekten attı. Kurul’un, ihraç gerekçeleri dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu gerekçeler, daha öncekilerin aynısı oldu. İhraç edilen 202 kişinin isimleri de gerekçede açıklandı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, Bunlardan 7’si 2016’da faaliyete geçen bölge adliye mahkemesi üyesi oldu. İhraç edilen Bölge Adliye Mahkemesi üyeleri Mehmet Tolga Özmen, Cuma Öztürk, Durmuş Özcan, Erkan Şimşek, Murat Tolan, Selçuk Aksoy, Cengiz Kaya bizzat bu HSYK tarafından geçen yıl içinde istinaflara atandı. Bu üyeler, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen adli yıl açılış törenine de katıldı. İhraç edilen hâkim ve savcılar arasında 8 evli çift yer aldı. 24 Ağustos 2016’ta meslekten ihraç edilen, ancak 5 Aralık 2016’ta HSYK tarafından tekrar mesleğe geri alınan Savcı Umut Güneş ile eşi Hâkim Şule Güneş, HSYK tarafından tekrar ihraç edildi.

Terzi davası hâkimi

Hâkim İbrahim Uyanık ise Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi olarak hemşire Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu’nu yargılıyordu. Uyanık, ilk duruşmada sanığı tahliye etmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Yusuf İltar da ihraç edilenler arasında dikkat çekti. Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Hakan Yiğit, Ömer Ekinci’nin "cemaatin Adana İl İmamı olduğunu" yazan Sabah ve Takvim gazetelerini 20’şer bin lira tazminat ödemeye hükmetmişti.

Şike ve TIR hâkimleri

İhraç edilen Hâkim Fatma Altun Şahin, bir dönem Şike davası ile Gezi eylemlerinde aktif rol oynayan Çarşı Grubu’na açılan terör örgütü davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yaptı. MİT TIR’ları savcılarının tutuklanması kararının altında imzası bulunan Hâkim Elif Korkmaz da ihraç edilenler arasında dikkat çekti. Korkmaz, Tarsus Sulh Ceza Hâkimi olarak görev yaparken Özgecan Aslan cinayeti davasında gizlilik kararı vermişti. Öte yandan bu ihraçlarla birlikte meslekten çıkarılan hâkim ve savcı sayısı 3 bin 886 oldu.

"Gülen cemaatiyle ilgili bir akrabamı bulsunlar mesleği bırakırım" diyen hâkim de gitti

Elazığ’da 'FETÖ' davalarına bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hâkim Yusuf Köse de 'FETÖ' iddiasıyla ihraç edildi. İhraç edilen hâkim Hacı Hüseyin Bolat, Adana’da yasadışı dinleme soruşturması kapsamında tutuklanan polislerden 5’ini "kaçma şüphesi olmadığı" gerekçesiyle tahliye etmişti. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, bu hâkimi “paralel yapı” mensubu olarak nitelendirmişti. Hakkındaki iddialara yanıt veren Bolat ise “Mesleği bırakırım: Paraleldi, üçgendi, yamuktu bunu bilmem. Onunla ilgili (Gülen cemaati) yedi sülalemde bir tane bulsunlar mesleği de bırakırım, memleketi de terk ederim. Bir yere tayin edilmekten korkmuyorum. Demirden korkan trene binmez. Kuştan korkan darı ekmez” demişti.